Una mujer de 30 años y residente en Virginia murió durante la mañana del sábado en el hotel AC Marriott, en la avenida Ashford, en Condado, informó la Policía.

Según el informe policial, a eso de las 7:19 a.m., las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se informó que Oneisha Simone Shearin no respondía. Entonces, paramédicos de Emergencis Médicas municipal se movilizaron al lugar, donde certificaron que la mujer no tenía signos vitales.

La llamada de alerta fue realizada por quien la Policía identificó como “acompañanate” de la fenecida, Mónica Belinda Harris.

Aunque la causa de muerte Simone Shearin aún no se ha determinado, se informó que el cuerpo no tenía signos de violencia visibles.

El fiscal Juan Hernández ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, y pruebas toxicológicas, que estarían determinando las causas del deceso. Mientras, el agente Juan Pagán, adscrito al precinto policiaco de la calle Loíza, investigó el incidente.