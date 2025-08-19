Opinión
19 de agosto de 2025
80°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer agrede a una adolescente de 16 años en Las Piedras

La perjudicada sostuvo heridas en el rostro y en un brazo

19 de agosto de 2025 - 6:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
La perjudicada sostuvo que caminaba por la carretera PR-198, en el sector Santana Velázquez, a eso de las 9:00 p.m., cuando le lanzaron “palabras ofensivas” desde un vehículo en marcha.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una menor de edad de 16 años denunció haber sido víctima de una agresión mientras caminaba por una carretera, en la noche del lunes, en Las Piedras.

RELACIONADAS

Policías municipales de Las Piedras investigan una querella de agresión grave. La perjudicada sostuvo que caminaba por la carretera PR-198, en el sector Santana Velázquez, a eso de las 9:00 p.m., cuando un vehículo oscuro pasó cerca y, desde el auto en marcha, alguien le expresó “palabras ofensivas”.

La menor respondió verbalmente, tras lo cual el vehículo se detuvo y una mujer salió del mismo, agrediendo a la menor con los puños en el rostro, causándole hematomas“, indicó la Policía de Puerto Rico, en un informe preliminar.

La adolescente fue atendida en un hospital, donde se le diagnosticó una contusión en la frente, una herida abierta en el labio inferior y una laceración en el brazo derecho. Además, se le tomaron dos puntos de sutura en el párpado superior derecho.

Agentes de la División de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao estarán a cargo de la pesquisa.

Las PiedrasPolicía MunicipalPolicía de Puerto RicoMenores de edadBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
