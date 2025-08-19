Mujer agrede a una adolescente de 16 años en Las Piedras
La perjudicada sostuvo heridas en el rostro y en un brazo
19 de agosto de 2025 - 6:35 AM
19 de agosto de 2025 - 6:35 AM
Una menor de edad de 16 años denunció haber sido víctima de una agresión mientras caminaba por una carretera, en la noche del lunes, en Las Piedras.
Policías municipales de Las Piedras investigan una querella de agresión grave. La perjudicada sostuvo que caminaba por la carretera PR-198, en el sector Santana Velázquez, a eso de las 9:00 p.m., cuando un vehículo oscuro pasó cerca y, desde el auto en marcha, alguien le expresó “palabras ofensivas”.
“La menor respondió verbalmente, tras lo cual el vehículo se detuvo y una mujer salió del mismo, agrediendo a la menor con los puños en el rostro, causándole hematomas“, indicó la Policía de Puerto Rico, en un informe preliminar.
La adolescente fue atendida en un hospital, donde se le diagnosticó una contusión en la frente, una herida abierta en el labio inferior y una laceración en el brazo derecho. Además, se le tomaron dos puntos de sutura en el párpado superior derecho.
Agentes de la División de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao estarán a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: