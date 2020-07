Yvette Núñez Sepúlveda era una desconocida para la mayoría del país hasta que ayer, domingo, compartió en redes sociales un vídeo de tres minutos en el que aparece gritando insistentemente ante el uso de fuerza policiaca en un arresto a su pareja, cuando ambos se encontraban en el carro, detenidos en un semáforo.

En entrevista con El Nuevo Día, Núñez Sepúlveda explicó que la intervención policiaca se dio después de que ella y su pareja le gritaron “pillos” y “corruptos” a los políticos que estaban en la caravana del aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, en Fajardo. Alegó que los policías intervinieron con él de forma agresiva y pretendieron diligenciar el arresto sin leer sus derechos.

“Realmente, temimos por nuestra seguridad y por nuestra vida. Por esa razón nos quedamos dentro del vehículo, que es una propiedad privada donde nos sentimos seguros. Tratamos de mantener un diálogo durante del proceso. Nosotros en ningún momento agredimos a los guardias ni los tratamos mal”, comentó Núñez Sepúlveda al ser contactada por este diario.

PUBLICIDAD

El vídeo de tres minutos muestra a tres agentes de la Unidad Motorizada de la Policía, en Fajardo, quienes forcejean y halan a un hombre desde el interior de su vehículo porque lo pretenden arrestar. El hombre, Juan Murcia, alega en el vídeo que le rompieron el pantalón. Luego, otro de los agentes -todos con el rostro cubierto- interviene por la parte de atrás del vehículo donde se encontraba sentada una menor de edad.

Mediante la mediación de un teniente, Murcia finalmente se bajó del vehículo y fue esposado. Después de estar detenido durante casi dos horas, le entregaron una citación para el 19 de agosto, por alegada obstrucción de la justicia, contó Núñez Sepúlveda.

La versión de la policía, expresada por el comisionado Henry Escalera, es que el conductor detenido no siguió las instrucciones de los agentes e intentó rebasar una intersección controlada por la Uniformada. En cambio, la pareja niega esas alegaciones y reclama que lo único que hicieron fue gritar a los políticos que se paseaban en la caravana electoral.

“Tenemos libertad de expresión y no debemos ser reprimidos por eso. El abuso policial no se debe permitir. No queremos que esta sea una conducta aceptada. Bajo ninguna justificación, se debe aceptar el abuso de la policía y la represión policiaca”, expresó la activista ambiental y madre de una niña de 13 años, quien ese día se encontraba en la parte posterior del vehículo.

Núñez Sepúlveda contó que la adolescente se encontraba anoche un poco traumada y preocupada por toda esta situación. “Mi nena estaba aterrorizada porque pensaba que le iban a hacer algo a él. Cuando lo esposan, lo esposan frente a la ventana donde ella estaba sentada”, añadió.

PUBLICIDAD

En declaraciones escritas, el comisionado de la Policía indicó que la División de Investigaciones de Uso de Fuerza iniciaría una investigación sobre el uso de fuerza y el proceder del personal. Si de esta pesquisa, se encuentra que los agentes actuaron contrario al protocolo de uso de fuerza, el caso se refiere a la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, para las debidas acciones disciplinarias, informó el director de la Oficina de Comunicaciones de la Policía, Axel Valencia.

Los agentes Jonathan Cruz Chico, Jeannette Morales y Joel Toro fueron quienes participaron de la intervención bajo investigación por la Policía, según el oficial de prensa del área de Fajardo, Daniel Fuentes.

Fuentes alegó que el hombre estacionó el vehículo en contra del tránsito e intentó rebasar el semáforo cuando la caravana política estaba cruzando la intersección. Además, alegó que el conductor no tenía consigo la licencia, la cual supuestamente estaba expirada desde el año pasado. “Él no quería bajarse del vehículo y no acató las órdenes del oficial de tránsito por eso se le señala por obstrucción a la justicia”, justificó el oficial de prensa.

El Código Penal señala como delito menos grave resistir u obstruir la autoridad pública. Eso incluye impedir a cualquier empleado público cumplir con las funciones de su cargo o resistir el arresto autorizado por ley, según el Artículo 246.

La orden general de uso de fuerza, vigente desde diciembre de 2018, establece que los agentes deben evitar el uso de fuerza mediante estrategias de persuasión y comunicación verbal. Autoriza, no obstante, el uso de fuerza cuando la persona intervenida muestra resistencia, pero advierte que “cuando un agente emita instrucciones o comandos y la persona incumpla los mismos, no estará obligado a usar inmediatamente la fuerza”, sino que puede implementar estrategias para amortiguar la situación.

PUBLICIDAD

Esta orden autoriza a los policías golpear con los codos, las piernas y los puños, así como tirar al suelo a un individuo y utilizar gas pimienta o gas lacrimógeno cuando tengan “resistencia activa” por parte del arrestado.

Murcia será representada por la licenciada Mariana Nogales, como parte de la Brigada Solidaria. Además, tendrán reunión hoy con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) al igual que tuvieron acercamiento de parte de la organización Kilómetro 0.

La ACLU indicó, de hecho, que comenzó una investigación la cual está en manos de la División de Derechos civiles e Washington D. C., que está a cargo de todo lo relacionado a la Reforma de la Policía. El acuerdo para la Reforma de la Policía se firmó entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, ante las demandas por violación a los derechos civiles de la ciudadanía en especial los grupos marginados.