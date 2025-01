“Necesitamos un líder”: gremios policiacos urgen nombrar comisionado de la Policía

Mientras el Negociado de la Policía de Puerto Rico sigue sin un jefe en propiedad, gremios policiacos denunciaron este sábado irregularidades con traslados de oficiales entre regiones que no siguen las políticas de la Uniformada, así como la falta de planes a largo plazo para darle continuidad a las iniciativas de la pasada administración.

“Se están dando traslados a gente siendo injustos con otros. No tenemos quien nos va a establecer la política pública en relación con los castigos, aunque la Policía trabaja bajo el sistema de rango y hay una cadena de mando. La gobernadora dijo que el comisionado Antonio López Figueroa no iba a continuar, prácticamente no hay nadie a la cabeza de la Policía”, denunció el presidente de la Asociación de Policías Organizados (APO) José González Montañez.