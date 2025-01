Jenniffer González nombra dos jueces asociados del Tribunal Supremo: “Representan la tenacidad en el trabajo judicial”

Luego de haber dicho que no sería prioridad nombrar puestos de larga duración durante la primera sesión legislativa del cuatrienio, la gobernadora Jenniffer González designó este jueves a los jueces Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez –que fueron asesores legales del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes – para ocupar las sillas vacantes del Tribunal Supremo .

“Ambos jueces aquí son jueces diligentes, atienden sus casos con celeridad, no los duermen y toman decisiones utilizando el estricto marco de la ley. Ambos representan la tenacidad en el trabajo judicial” , destacó la mandataria, en conferencia de prensa, desde el Salón de los Espejos, en La Fortaleza .

“ Me reuní (presencialmente) con él (Candelario López) ayer (miércoles) ”, dijo González, también presidenta del PNP. De paso, defendió que la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez –de quien expresó que “jamás fue confirmada ni nominada por el PNP”–, fue quien asignó al togado a las salas electorales.

“Estos jueces no se casan con nadie porque el juez Candelario López, en esas determinaciones electorales, en una resolvió de una manera y en otras, a mí, me hubiera gustado que resolviera de otra. Él ha tomado unas decisiones que no necesariamente favorecen al partido (PNP)”, manifestó.