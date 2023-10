El teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, aseguró que está “bien encaminada” la investigación sobre el doble asesinato de un matrimonio de adultos mayores en Isabela, y que no se descarta a nadie.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:00 p.m. del miércoles, en un hogar del barrio Arenales Bajos de Isabela. Las víctimas fueron identificadas por la Policía como de Idelfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, y Angélica Adorno Cruzado, de 77 años.

“(La investigación) está bien encaminada, el trabajo continúa y no nos hemos detenido. Mientras haya áreas que buscar, personas que entrevistar, vamos a seguir trabajando hasta que logremos el esclarecimiento (del caso)”, mencionó Camacho, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El teniente del Negociado de la Policía respondió con un “no descartamos a nadie” cuando este medio le preguntó si ya se ha identificado a una persona de interés o sospechosos del crimen.

PUBLICIDAD

No obstante, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, dijo esta semana a El Nuevo Día que una persona sospechosa en relación a este caso habría salido de Puerto Rico, según sospechan los investigadores del caso.

“Lo han ido a buscar con las referencias que han conseguido de dónde vive y trabaja, pero no han dado con él”, sostuvo. “Misteriosamente, esa persona desapareció. Por eso piensan que pudo haber salido del país”, agregó el alcalde.

Entrevistan a conocidos de las víctimas

Cuestionado sobre si han entrevistado a familiares y conocidos de las víctimas, el teniente Camacho respondió en la afirmativa. “Sí, hemos entrevistado a mucha gente y seguimos entrevistando”, abundó.

Sin embargo, mencionó que no podía hablar en estos momentos sobre cuan cerca podría estar una radicación de cargos criminales en cuanto a este caso. “Nosotros (el CIC) no podemos hablar de eso en estos momentos. (No podemos hablar) ni de tiempo, ni cuándo, ni qué, ni a quién (se le radicarán)”, aseveró.

Tampoco entró en detalles acerca del posible móvil de los hechos y si se mantiene la teoría de que se trató de un robo domiciliario.

Cabe destacar que, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realizó el viernes las autopsias a los cuerpos de los dos adultos mayores.