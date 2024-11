“No hicieron nada”: adulto mayor sigue luchando por tratamiento para su hijo, ahora preso por agredirle

“Antes, era un problema de salud mental y, ahora, tiene dos casos criminales. Yo, el padre, tuve que tomar esa iniciativa para protegerme, porque yo no podía dejarlo en mi casa así. ¿Qué garantía tenía de que no me iba a hacer más daño?” , lamentó entre llanto.

“El papá tiene todo el derecho a reclamar que su hijo no puede estar en esa población (correccional regular), porque no es una población adecuada para el tratamiento que tiene que recibir” , insistió Ramos.

“Una pérdida de tiempo”

“Fue una pérdida de tiempo, porque no se hizo absolutamente nada a como cuando no tenía ningún tratamiento obligatorio. Los medicamentos por boca los botaba. Siguió para atrás, para atrás, para atrás…” , contó.

“Los jueces en Utuado no hicieron absolutamente nada más que suspender las vistas. Él tenía una abogada que no hizo nada para apoyar la inclusión de un programa residencial para darle tratamiento… un trabajador social que ni siquiera me entrevistó en sus méritos para conocer el caso con profundidad. No conocían nada del caso”, añadió.