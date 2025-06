Tras preguntársele si tenía alguna idea sobre qué pudo haber llevado a su hermano a vincularse al caso que se alega en su contra, el senador afirmó: “Desconozco. Todavía lo estoy procesando, haciéndome ese tipo de preguntas también. No sé”.

Además, explicó que llevó a cabo una conferencia de prensa para recalcar que no tiene ningún vínculo en el caso, por lo que el mismo no tendrá impacto en su función como legislador ni en su carrera política.

“En cuanto a las actuaciones de mi hermano y cualquier otro familiar, yo no respondo por las cosas que pudieran hacer”, manifestó. “Si los hechos imputados resulta que son ciertos, tiene que cumplir con la ley como si se tratara de cualquier otra persona”.

“No me preocupa porque contra mí no se está haciendo ninguna imputación”, añadió. “Lo más que me preocupa ahora mismo es el manejo emocional de un mal rato como este de mi familia inmediata”.