La iniciativa del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, de prohibir el uso de pirotecnia en cualquier festividad de ese municipio fue bien vista por el liderato de los alcaldes novoprogresistas y populares, aunque coincidieron en que la medida requiere mayor análisis.

A juicio del alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, quien preside la Federación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos del Partido Nuevo Progresista (PNP), “hay que evaluar” medidas como la propuesta por el alcalde de Cataño, pero recordó que el ordenamiento legal vigente prohíbe el uso de pirotecnia.

“Pero, de que tenemos que regular, hay que hacerlo. Hay que verlo en profundidad, mayormente por el bien de las mascotas y los adultos mayores”, apuntó el alcalde camuyano en entrevista con este medio.

La Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico (Ley 83 de 1962) prohíbe poseer, usar, fabricar o vender pirotecnia aérea o explosiva, incluidos los fuegos artificiales.

El estatuto impone hasta seis meses de cárcel y/o $5,000 de multa cuando se ocupen hasta 10 unidades de material pirotécnico. Si se ocupa una cantidad mayor, la ley establece una pena de más de seis meses de cárcel y una sanción superior a los $5,000.

Mientras, la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley 154 de 2008) define el maltrato de animales como todo acto u omisión en el que incurre una persona, sea guardián o no, que ocasione o ponga un animal en riesgo de sufrir daño a su salud física y/o emocional.

“Es cuestión de que nadie use pirotecnia porque es ilegal. No hace falta una orden ejecutiva porque ya es ilegal. Lo que sí (se debe) hacer es un llamado para que nadie use pirotecnia por su seguridad y la de las mascotas”, indicó el presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo municipal de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.

“La gestión que él (alcalde de Cataño) hace tiene su razón, pero la verdad del caso es que, en los municipios y el gobierno, hacen eventos con pirotecnia controlada. Lo que uno debe buscar es hacer un llamado a la gente que no tiene ningún tipo de preparación o certificación para manejarla”, detalló el líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

Organizaciones policíacas respaldan la restricción

Entretanto, la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico elogió la medida del alcalde Alicea Vasallo y exhortó a otros ejecutivos municipales a hacer lo propio.

“Hacemos un llamado a los restantes 77 alcaldes de la isla de Puerto Rico para que se unan a su homólogo del municipio de Cataño para que emitan una ordenanza municipal que prohíba el uso de pirotecnia todo el año de manera que se ofrezcan poderes a la Policía Municipal y Estatal para intervenir con aquellos ciudadanos irresponsables que hacen uso extremo de material explosivo durante las festividades de Navidad”, afirmó José J. Taboada de Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía.

“Los alcaldes deben unirse para acabar con el abuso en el uso de la pirotecnia que afecta a los niños, a las personas de mayor edad y a las mascotas. Esta práctica que lastima la salud y la tranquilidad en la época navideña crea un mercado clandestino ilegal que mueve millones de dólares que no se reportan al Departamento de Hacienda, lo cual es parte de la ola criminal que afecta al país. El detonar pirotecnia no es un deporte. Tampoco es una práctica cultural, es un acto criminal que nos afecta a todos”, agregó en un comunicado de prensa.

Mediante la Orden Ejecutiva 27, Serie 2022-2023, Alicea Vasallo prohibió el uso de pirotecnia en su municipio, en busca de proteger, según el decreto municipal, a la población más vulnerable y las mascotas.

Por su parte, Fernando Soler, presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), se unió al pedido de Taboada de Jesús, pero enfatizó que es una tarea difícil.

“Nos unimos al pedido, pero estamos claros que, como quiera, las personas entienden que ese es su modo de celebrar las Navidades. La iniciativa es buena, pero la gente va a ser caso omiso. La gente, como quiera, lo va a usar. Aunque lo prohíban”, puntualizó Soler.