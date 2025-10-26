Policía encuentra a cinco niños solos en un apartamento en Salinas

Dos mujeres fueron detenidas por la Policía luego de que se encontraran a cinco niños solos en un apartamento en Salinas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:07 a.m. de este domingo, en el residencial Bella Vista.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “fue alertada sobre una situación donde unos menores se encontraban alegadamente solos en el lugar”.

“Al llegar los agentes encontraron cinco menores de las edades 4 años, 5 años, 6 años y 8 años sin la supervisión de un adulto”, agregó el informe policiaco.

Señaló que los menores fueron puestos bajo custodia del Departamento de la Familia y fueron transportados por una ambulancia de Manejo de Emergencias de Salinas a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico.

“Como resultado de la intervención, una mujer de 38 años quien es madre de cuatro de los menores y una mujer de 31 años quien es madre de un menor, fueron puesta bajo arresto”, apuntó la Policía.

Al momento, el informe no detalló en qué lugar fueron detenidas o si algún otro familiar también es responsable por la custodia de los menores.