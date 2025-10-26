Opinión
26 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía encuentra a cinco niños solos en un apartamento en Salinas

Dos mujeres fueron detenidas mientras consultan con la Fiscalía sobre la posible radicación de cargos

26 de octubre de 2025 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos mujeres fueron detenidas por la Policía luego de que se encontraran a cinco niños solos en un apartamento en Salinas.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:07 a.m. de este domingo, en el residencial Bella Vista.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “fue alertada sobre una situación donde unos menores se encontraban alegadamente solos en el lugar”.

“Al llegar los agentes encontraron cinco menores de las edades 4 años, 5 años, 6 años y 8 años sin la supervisión de un adulto”, agregó el informe policiaco.

Señaló que los menores fueron puestos bajo custodia del Departamento de la Familia y fueron transportados por una ambulancia de Manejo de Emergencias de Salinas a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico.

“Como resultado de la intervención, una mujer de 38 años quien es madre de cuatro de los menores y una mujer de 31 años quien es madre de un menor, fueron puesta bajo arresto”, apuntó la Policía.

Al momento, el informe no detalló en qué lugar fueron detenidas o si algún otro familiar también es responsable por la custodia de los menores.

Además del Departamento de la Familia, el caso fue referido a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, donde la agente Jocelyn Ramos, consultará el caso con la fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales correspondiente.

Tags
SalinasPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
