Policía halla a tres menores viviendo en condiciones infrahumanas en San Juan

Agentes adscritos al Precinto Cupey de la Policía hallaron, en la noche del miércoles, a tres menores de seis, ocho y nueve años, viviendo en condiciones infrahumanas en un apartamento del residencial Brisas de Cupey, en San Juan.

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que los niños se encontraban sin la supervisión de un adulto cuando fueron encontrados por los oficiales.

De acuerdo con las autoridades, los menores también presentaban signos de poca higiene.

La Policia indicó que los niños fueron puestos bajo custodia de emergencia y transportados por una ambulancia a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico.

Como resultado de la intervención, una mujer de 27 años, identificada como la madre de los tres niños, fue arrestada.