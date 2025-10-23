Opinión
23 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía halla a tres menores viviendo en condiciones infrahumanas en San Juan

Una mujer, identificada como la madre, fue arrestada por las autoridades en relación con los hechos

23 de octubre de 2025 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Departamento de la Familia y a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Agentes adscritos al Precinto Cupey de la Policía hallaron, en la noche del miércoles, a tres menores de seis, ocho y nueve años, viviendo en condiciones infrahumanas en un apartamento del residencial Brisas de Cupey, en San Juan.

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que los niños se encontraban sin la supervisión de un adulto cuando fueron encontrados por los oficiales.

De acuerdo con las autoridades, los menores también presentaban signos de poca higiene.

La Policia indicó que los niños fueron puestos bajo custodia de emergencia y transportados por una ambulancia a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico.

Como resultado de la intervención, una mujer de 27 años, identificada como la madre de los tres niños, fue arrestada.

El caso fue referido al Departamento de la Familia y a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
