Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hallan causa para arresto contra madre de tres menores encontrados en condiciones infrahumanas

La mujer fue ingresada a prisión al no poder prestar la fianza de $100,000

24 de octubre de 2025 - 9:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balanza Justicia
Los agentes encontraron a los menores sin supervisión adulta, sin alimentos y en condiciones infrahumanas.  (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La madre de tres menores encontrados en condiciones infrahumanas en San Juan fue ingresada a prisión tras no prestar la fianza impuesta por un juez luego de que se hallara causa para arresto en su contra.

RELACIONADAS

Contra de Dallysha Marcano Carrión, de 27 años, se radicaron cargos por negligencia y vivir en condiciones deplorables, al amparo del Artículo 53 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Los hechos se remontan a este pasado miércoles, cuando vecinos del residencial Brisas de Cupey alertaron a las autoridades sobre tres menores de 6, 8 y 9 años que se encontraban solos en un apartamento del complejo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los menores sin supervisión adulta, sin alimentos y en condiciones infrahumanas. Según la pesquisa, “la madre de los niños se encontraba laborando en horario nocturno, dejando a los menores solos de manera habitual”.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso la fianza de $100,000.

Al no poder prestarla, Marcano Carrión fue fichada e ingresada en la Institución Correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: