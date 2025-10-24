Hallan causa para arresto contra madre de tres menores encontrados en condiciones infrahumanas

La madre de tres menores encontrados en condiciones infrahumanas en San Juan fue ingresada a prisión tras no prestar la fianza impuesta por un juez luego de que se hallara causa para arresto en su contra.

Contra de Dallysha Marcano Carrión, de 27 años, se radicaron cargos por negligencia y vivir en condiciones deplorables, al amparo del Artículo 53 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Los hechos se remontan a este pasado miércoles, cuando vecinos del residencial Brisas de Cupey alertaron a las autoridades sobre tres menores de 6, 8 y 9 años que se encontraban solos en un apartamento del complejo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los menores sin supervisión adulta, sin alimentos y en condiciones infrahumanas. Según la pesquisa, “la madre de los niños se encontraba laborando en horario nocturno, dejando a los menores solos de manera habitual”.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso la fianza de $100,000.