Ante la creciente preocupación ciudadana, la Policía intenta nuevas estrategias para intervenir con conductores a fines de evitar la proliferación de más accidentes con vehículos todoterreno en las vías de rodaje de Puerto Rico, en parte, causados por las corridas masivas convocadas por personalidades de las redes sociales.

Según el teniente Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Patrullas de la Carretera de la Policía, cuando la Policía es alertada de una convocatoria masiva, se activan agentes alrededor de la isla para poder mantener el orden de la situación, aunque confesó que “no es algo que sea bien fácil de lograr intervenir con ellos” pues, explicó, entre ellos se protegen y aunque logran detener unos pocos, la mayoría continúa la corrida. Ante esto, la Policía opta por monitorear y esperar a que se disperse la masa para detenerlos.

“Nosotros preferimos cogerlos individualmente a esperar a que se aglomeren toda esa cantidad de motociclistas”, dijo Zeno, en entrevista con El Nuevo Día.

En días recientes, la Policía reportó varios accidentes entre los cuales figuran un choque de dos mujeres que viajaban en un Can-Am como parte de una corrida convocada por el Rey Charlie el pasado domingo, 30 de abril; y un accidente de “hit and run” con un Can-Am reportado en Naguabo donde un motociclista terminó herido de gravedad.

Asimismo, a mediados de abril, querellas ciudadanas por “voceteo” y corridas de motoras desembocaron en un operativo en el que se incautaron sobre 50 motoras, vehículos todoterreno y hasta carritos de golf en Bayamón, Vega Alta, Vega Baja y Toa Baja, entre otros pueblos.

Durante las corridas, estas personas llevan a cabo una serie de maniobras, entre las más populares el “wheelie”, o levantar la motora en un solo neumático, que es lo que, de acuerdo al teniente, desemboca mayormente en accidentes de tránsito graves y fatales.

“Antes, tú lo podías ver de una persona que lo hiciera, pero ahora no. Ahora, de 20 motociclistas que tú ves en una carretera principal en una luz, salen todos levantando la motora en un neumático”, afirmó Zeno.

El director de la División aseguró, además, que estos grupos de motociclistas implementan una estrategia para evitar ser intervenidos en la que posicionan a dueños de vehículos legales en la parte posterior de la corrida, mientras que los que tienen vehículos todoterreno ilegales se encuentran en el centro del grupo. Esto imposibilita a los agentes detener a los conductores o anotar el número de tablilla para emitir un boleto.

Aunque entre los vehículos todoterreno más conocido prolifera el llamado “four track”, en estas corridas también se ha intervenido con “motoras scrambler”, un tipo de motocicleta utilizada en el deporte de Motocross, cuyo uso no es legal en las vías de rodaje. Son en estas últimas donde los individuos llevan a cabo estas peligrosas maniobras.

De acuerdo con Zeno, estas maniobras son una negligencia del conductor y violentan la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico, que establece, entre otras cosas, que “toda persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades” incurre en un delito menos grave por el que se le puede multar entre $500 a $2,000 en el mejor de los casos, o hasta cárcel si le ocasiona a alguien una lesión corporal o la muerte.

Las corridas masivas convocadas por personalidades como “el Rey Charlie” y “Mezclita” también son ilegales, pues, según Zeno, nunca son coordinadas con la Policía y no cuentan con los seguros pertinentes en caso de un accidente.

“Ya hemos tenido tres muertos, lo que pasa es que no se le ha podido vincular al organizador. Pero ha habido tres fatalidades, una en Santa Isabel y dos en Dorado. Eran personas que se dirigían a esos eventos (las corridas)”, expuso Zeno aunque, de momento, no pudo precisar en qué fechas ocurrieron estas fatalidades, solo que dos de estas fueron en 2022.

Pero esto no es un detrimento para los participantes de estas actividades, quienes a veces hasta llevan a cabo prácticas en lugares como el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, según informó el teniente, para luego implementar las maniobras en la carretera.

“A ese extremo hemos llegado, que ellos lo hacen a manera de diversión, de competencia, de reto, pero lamentablemente lo que nos ha provocado a nosotros es desgracias”, lamentó.

Entre las medidas que implementa la Policía cuando logran la intervención de estos individuos está el multar a los conductores y ocupar los vehículos.

“La potestad que tiene la Policía es ocuparlas y si, por ejemplo, no le pertenece alguna pieza (porque es robada o es una modificación ilegal) pues solicitamos la confiscación… En el caso de los four track, inmediatamente se ocupe uno de ellos, automáticamente es confiscación, no hay devolución. Y los que tienen tablilla, ya el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió unas instrucciones que, de detectar un four track que tenga tablilla en la vía de rodaje, hay que ocuparla (la tablilla) e enviársela a ellos (al DTOP) para no renovarle el servicio”, explicó Zeno.