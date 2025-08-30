Quería cargar su celular: arrestan a joven que habría escalado escuela en Bayamón

Un joven de 22 años fue arrestado por agentes de la Policía luego de que lograra acceso, sin autorización, a los predios de la escuela José Antonio Dávila, localizada en la marginal de la carretera 167, en Bayamón.

El comunicado de la Uniformada sostiene que el individuo brincó el portón de seguridad de la institución académica.

Según las autoridades, alegó que quería cargar su teléfono celular.

El hombre permanece detenido a la espera de que su caso sea consultado con la Fiscalía.