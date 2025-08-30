Opinión
30 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Quería cargar su celular: arrestan a joven que habría escalado escuela en Bayamón

El individuo de 22 años accedió a la institución académica sin autorización

30 de agosto de 2025 - 10:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre permanece detenido a la espera de que su caso sea consultado con la Fiscalía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven de 22 años fue arrestado por agentes de la Policía luego de que lograra acceso, sin autorización, a los predios de la escuela José Antonio Dávila, localizada en la marginal de la carretera 167, en Bayamón.

El comunicado de la Uniformada sostiene que el individuo brincó el portón de seguridad de la institución académica.

Según las autoridades, alegó que quería cargar su teléfono celular.

El hombre permanece detenido a la espera de que su caso sea consultado con la Fiscalía.

El agente Jesús Gutiérrez, adscrito al precinto, investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

