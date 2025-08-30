Quería cargar su celular: arrestan a joven que habría escalado escuela en Bayamón
El individuo de 22 años accedió a la institución académica sin autorización
30 de agosto de 2025 - 10:43 AM
30 de agosto de 2025 - 10:43 AM
Un joven de 22 años fue arrestado por agentes de la Policía luego de que lograra acceso, sin autorización, a los predios de la escuela José Antonio Dávila, localizada en la marginal de la carretera 167, en Bayamón.
El comunicado de la Uniformada sostiene que el individuo brincó el portón de seguridad de la institución académica.
Según las autoridades, alegó que quería cargar su teléfono celular.
El hombre permanece detenido a la espera de que su caso sea consultado con la Fiscalía.
El agente Jesús Gutiérrez, adscrito al precinto, investiga los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: