Reportan como desaparecido a Félix Plaud, exactivista estadista

Félix Plaud, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes.

La Policía confirmó, esta tarde, el reporte por parte la familia de Plaud, quien dijo haberlo visto por última vez anoche.

La portavoz de la agencia, Jessica Pérez Cámara, indicó que el reporte se produjo en la región policíaca de Guayama.