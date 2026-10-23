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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecido a Félix Plaud, exactivista estadista

La querella fue radicada en la región de Guayama, en momentos en que una persona alegó, en las redes sociales, haber atentado contra su seguridad

23 de octubre de 2026 - 1:26 PM

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Félix Plaud fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde su juventud. (Archivo/El Nuevo Día)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Félix Plaud, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes.

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La Policía confirmó, esta tarde, el reporte por parte la familia de Plaud, quien dijo haberlo visto por última vez anoche.

La portavoz de la agencia, Jessica Pérez Cámara, indicó que el reporte se produjo en la región policíaca de Guayama.

La información trasciende en momentos en que un vídeo circula en las redes sociales con una persona alegando que habría atentado contra Plaud y un abogado, luego de que la Policía informara, precisamente, sobre el asesinato de un en Ponce hoy.

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Breaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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