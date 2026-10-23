Reportan como desaparecido a Félix Plaud, exactivista estadista
La querella fue radicada en la región de Guayama, en momentos en que una persona alegó, en las redes sociales, haber atentado contra su seguridad
23 de octubre de 2026 - 1:26 PM
23 de octubre de 2026 - 1:26 PM
Félix Plaud, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes.
La Policía confirmó, esta tarde, el reporte por parte la familia de Plaud, quien dijo haberlo visto por última vez anoche.
La portavoz de la agencia, Jessica Pérez Cámara, indicó que el reporte se produjo en la región policíaca de Guayama.
La información trasciende en momentos en que un vídeo circula en las redes sociales con una persona alegando que habría atentado contra Plaud y un abogado, luego de que la Policía informara, precisamente, sobre el asesinato de un en Ponce hoy.
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