Jaguas, Gurabo - Rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME) de Juncos, Gurabo y Canóvanas, así como familiares de Leila Sierra Rohena, se lanzaron hoy, martes, al río Gurabo para continuar la búsqueda de la mujer que fue arrastrada el pasado sábado por un golpe de agua durante el evento de fuertes lluvias que afectó la isla.

El supervisor de la OMME en Juncos, Luis Flores, indicó a El Nuevo Día que ejecutan una búsqueda tanto por tierra como por agua.

Antes de pasar bajo el puente Toquí en la PR-943 para meterse al río, el funcionario indicó que caminarían por un tramo de dos horas y media recorriendo tanto las profundidades como las orillas de este cuerpo de agua.

“Ya empezamos a correr el área de los bambúes con los kayaks que recorrieron parte del río. Ahora vamos desde el puente Toquí hasta el barrio Jaguas, donde está el centro de mando (en el Parque Pasivo Dos Puentes, en la PR-941)”, explicó.

PUBLICIDAD

De momento, se espera que puedan completar el tramo sin problemas, puesto que hoy, a diferencia de los pasados dos días, el cielo luce despejado y no hay lluvias cercanas que amenacen con interrumpir el operativo.

Hasta el centro de mando llegaron familiares, como Nardi Escalera, prima-hermana de Sierra Rohena, quien contó a este diario que hay varios conocidos de la mujer en diversos puntos del río realizando su propia búsqueda.

“Están todas las hijas, el esposo; los esposos de las hijas se han metido a buscar también. Los suegros de las muchachas y amistades se lanzaron a buscarla también. Ellos han estado en Juncos, han estado aquí y se meten aquí. Han dado la milla extra buscándola”, comentó mientras veía algunos rescatistas en kayak recorriendo el río.

Sierra Rohena, de 47 años, fue arrastrada por un golpe de agua en la quebrada La Ceiba mientras transitaba por la PR-31 en Juncos, en un Toyota Yaris, tipo guagua.

La mujer tiene dos hijas y tres nietos. Además, se desempeñaba como cuidadora de personas mayores y, al mismo tiempo, estudiaba enfermería.

/

Supieron que era ella por un GPS

Escalera contó que llevan “desde el domingo en la calle” siguiendo cada paso que dan los rescatistas “sin perder la fe en que la vamos a encontrar”.

Resaltó, además, que supieron que Leila era la mujer “que salía en las noticias como que se la había llevado un golpe de agua porque buscamos en el GPS”.

“Primero dijeron que iba con dos niños y ella iba sola, así que pensamos que no era ella. Pero siguieron diciendo cosas y gente llamando a la hija mayor de ella. Yo dije que buscáramos en la aplicación que dice la ubicación”, comentó.

PUBLICIDAD

“Dando la noticia y Cristal (una de las hijas de Sierra Rohena) que abre la aplicación y dice que ella está en un monte. Cuando yo vi la aplicación vi que eso no era el monte, sino la quebrada. Después no pudimos seguir buscando, no sé si porque el celular se mojó o qué”, agregó, mientras enseñaba a este medio el teléfono con la aplicación Find My Device de Google, pues Sierra Rohena utiliza un celular Android.

El evento de lluvias que dio paso a la emergencia fue producto de la interacción entre una vaguada y un sistema de baja presión. De hecho, la combinación de ambos fenómenos atmosféricos promovió el desarrollo de lo que al momento de esta publicación es la tormenta tropical Nicole. El sistema está previsto a impactar el estado de Florida como huracán.