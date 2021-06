Manifestantes del grupo “Jornada Se Acabaron Las Promesas” entraron esta mañana al edificio Seaborne, en Hato Rey, que alberga las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para protestar en contra del contrato otorgado a LUMA Energy, la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico.

La protesta terminó a eso de las 8:30 a.m. sin mayores inconvenientes, pero con la advertencia de que volverían al lugar.

“Tomamos el lobby que da acceso a las oficinas de la Junta de Control Fiscal para exigir la inmediata cancelación del contrato de LUMA y que se devuelva la Autoridad de Energía Eléctrica a manos del pueblo”, estableció el grupo mediante un comunicado de prensa.

Jornada Se Acabaron Las Promesas entra al edificio que alberga la Junta de Control Fiscal para exigir la cancelación del... Posted by Jornada: Se acabaron las Promesas on Monday, June 7, 2021

Imágenes de la manifestación a través de las redes sociales mostraron a sobre una decena de manifestantes en el vestíbulo del lugar expresando consignas en contra de la JSF y el contrato de LUMA.

Entre los manifestantes figuraron Eva Ayala, líder de la organización magisterial Educamos, y Joselyn Velázquez, líder del grupo “Mujeres contra LUMA”, la organización que convocó la manifestación que paralizó el jueves pasado el expreso PR-22 en dirección de Bayamón a San Juan.

“Definitivamente, la AEE necesita cambios profundos que mejoren el servicio a la ciudadanía, pero la privatización no es la solución. No solo porque esta privatización limita la injerencia del pueblo en la toma de decisiones sobre un servicio de primera necesidad sino porque también le entrega el control de ésta a un grupo de inexpertos que no han parado de improvisar desde el primer momento”, añadió el grupo en el comunicado.