Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres peatones heridos tras ser impactados por vehículo en el expreso Román Baldorioty de Castro

La Policía informó que uno de los perjudicados se encuentra en condición de cuidado

8 de agosto de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Patrullas y Carreteras de Carolina, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tres peatones resultaron heridos en la mañana de este viernes luego de que un vehículo los impactara mientras estos se encontraban en el área del paseo en el expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan a Carolina.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, los perjudicados se encontraban estacionados en la zona del paseo mientras verificaban un auto Ford, que presentaba desperfectos mecánicos. Posteriormente, fueron impactados por un vehículo Hyundai.

Tras el accidente, los heridos fueron transportados a distintas instituciones hospitalarias. Según la Uniformada, uno de ellos permanece en condición de cuidado.

La División de Patrullas y Carreteras de Carolina, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoCarolinaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: