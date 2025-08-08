Tres peatones heridos tras ser impactados por vehículo en el expreso Román Baldorioty de Castro

Tres peatones resultaron heridos en la mañana de este viernes luego de que un vehículo los impactara mientras estos se encontraban en el área del paseo en el expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan a Carolina.

De acuerdo con el informe de la Policía, los perjudicados se encontraban estacionados en la zona del paseo mientras verificaban un auto Ford, que presentaba desperfectos mecánicos. Posteriormente, fueron impactados por un vehículo Hyundai.

Tras el accidente, los heridos fueron transportados a distintas instituciones hospitalarias. Según la Uniformada, uno de ellos permanece en condición de cuidado.