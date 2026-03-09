Turista fallece tras ser arrastrado por la corriente del mar en Luquillo
Había sido sacado del agua junto a otro hombre afectado por el oleaje
9 de marzo de 2026 - 2:36 PM
Un turista falleció en la tarde de este lunes tras ser arrastrado por el mar en Luquillo en circunstancias que son investigadas por la Policía.
Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:35 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
La querella avisaba sobre dos hombres arrastrados por el oleaje en el área de los kioskos de Luquillo.
De acuerdo con la información preliminar, posteriormente, ambas personas fueron sacadas del agua y les brindaron primeros auxilios.
Sin embargo, uno los hombres, de 45 años y turista procedente de Mississippi, falleció en un hospital de Fajardo.
Personal de la Policía continúa con la investigación del caso.
