Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Turista fallece tras ser arrastrado por la corriente del mar en Luquillo

Había sido sacado del agua junto a otro hombre afectado por el oleaje

9 de marzo de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella avisaba sobre dos hombres arrastrados por el oleaje en el área de los kioskos de Luquillo. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un turista falleció en la tarde de este lunes tras ser arrastrado por el mar en Luquillo en circunstancias que son investigadas por la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:35 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La querella avisaba sobre dos hombres arrastrados por el oleaje en el área de los kioskos de Luquillo.

De acuerdo con la información preliminar, posteriormente, ambas personas fueron sacadas del agua y les brindaron primeros auxilios.

Sin embargo, uno los hombres, de 45 años y turista procedente de Mississippi, falleció en un hospital de Fajardo.

Personal de la Policía continúa con la investigación del caso.

Tags
LuquilloPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: