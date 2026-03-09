Turista fallece tras ser arrastrado por la corriente del mar en Luquillo

Un turista falleció en la tarde de este lunes tras ser arrastrado por el mar en Luquillo en circunstancias que son investigadas por la Policía.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 12:35 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La querella avisaba sobre dos hombres arrastrados por el oleaje en el área de los kioskos de Luquillo.

De acuerdo con la información preliminar, posteriormente, ambas personas fueron sacadas del agua y les brindaron primeros auxilios.

Sin embargo, uno los hombres, de 45 años y turista procedente de Mississippi, falleció en un hospital de Fajardo.