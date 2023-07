Tanaisha Michelle de Jesús Curet, joven de 15 años, había pintado recientemente en una cartulina un emotivo mensaje de cumpleaños para su amiga Nahia Paola Ramos López, de 13 años.

“¿Quieres ser mi mejor amiga?”, preguntó Tanaisha en la cartulina que preparó para Nahia con mucho cariño para celebrar que cumpliría 14 años este viernes. “Sí”, respondió Nahia, circulando la respuesta con un corazón.

Este genuino gesto de las dos adolescentes selló su amistad el día antes de que fueran asesinadas vilmente y abandonadas en la PR-187 de Piñones, en Loíza. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de una pickup Toyota Tacoma color anaranjada reportada como hurtada mediante carjacking el pasado domingo en Ponce.

La última vez que Maribel Curet Vázquez vio a su hija fue a las 9:30 p.m. del pasado lunes. “Estuvimos al frente de la casa. Estaba mi hermana, el padrino y mis sobrinas. Estábamos allí (en la marquesina). Entre 9:00 a 10:00 de la noche ya estaban dentro de la casa. Me levanté, me puse a hacer un bizcocho, y a eso de las 7:00 a.m. voy al cuarto y me percató que ellas no estaban”, contó la progenitora de Tanaisha a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La buscó en todas las habitaciones. “Ellas no estaban. Comencé a llamarlas”, dijo. Tras sus llamadas no ser contestadas, se comunicó con su hijo, Arner de Jesús Curet, quien tampoco tuvo éxito en establecer comunicación.

Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13 años, fueron asesinadas en la madrugada del martes, 25 de julio de 2023, en Piñones, Loíza. (Suministrada)

“Mi hijo me contesta para atrás y me dice que el teléfono (de Nahia) había sido encontrado por una persona en Carolina. Él llamó a un amigo en Carolina. Le explicamos, y él me indica que baje al cuartel de la Policía para hacer la querella”, relató sobre uno de los momentos más angustiantes, pues la Policía no había establecido aún la identidad de las adolescentes.

Arner de Jesús Curet viajó justo ayer, martes, al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) junto con su madre para acompañarla durante el proceso de identificación. Él fue quien llamó al teléfono de Nahia, amiga de su hermana, para determinar dónde estaban en la mañana de los hechos.

“Me contestó un muchacho que se lo encontró en Carolina cerca de un puente donde el recoge dinero, pero no me dio información. Rápido llamé otra vez para que me diera la dirección porque tenía un conocido en Carolina que iría a recoger el teléfono”, detalló.

El teléfono celular figura como la principal pieza de evidencia que vincula el caso de De Jesús Curet y Ramos López con un triple asesinato registrado unas horas después en el sector Campeche de Carolina. Fue en un área verde bajo un puente del expreso PR-66 que agentes de la Uniformada encontraron los cuerpos de tres jóvenes identificados como Erik Johan Batista Trinidad (27 años), Iván Alfonso Morales Rivera (15) y Dartaneon Pablo Figueroa Navarro (18).

PUBLICIDAD

Ambas adolescentes se conocían hace varios años, pero no fue hasta este verano que comenzaron a ser más cercanas. Semanas antes, la familia de Tanaisha viajó a Nueva York para comprar el vestido para su fiesta de 16 años, que se celebraría el 19 de febrero.

Maribel Curet Vázquez contó que ambas adolescentes se conocían hace varios años, pero no fue hasta este verano que comenzaron a ser más cercanas. Semanas antes, la familia de Tanaisha viajó a Nueva York para comprar el vestido para su fiesta de 16 años, que se celebraría el 19 de febrero. (Adriana Díaz Tirado)

A raíz del asesinato, la hermana mayor de Tanaisha tuvo un parto adelantado debido a la ansiedad del momento y por la inmensa tristeza de perder a su hermanita. “Mi hija mayor estaba embarazada y esto le provocó el parto. Ya soy abuela otra vez de un hermoso varón. Mi hija está con la tristeza que no puede estar con nosotros, pero con la alegría de que su niño nació bien y está sano”, compartió.

Curet Vázquez contó que, al irse a dormir, las puertas estaban cerradas y que solo una puerta trasera tenía las llaves pegadas, pues es lo que acostumbra a hacer. No obstante, al despertar y buscar a su hija y a su amiga, notó que la puerta trasera estaba cerrada, pero sin las llaves en la manija. Por tal razón, entiende que las jóvenes salieron por la puerta trasera y volvieron a cerrarla desde afuera. Las llaves no se encontraron en el patio ni en la escena del crimen.

“Ella era la luz de mis ojos. Para mí, ella lo era todo. No jangueaba cuando más pequeña por quedarme con ella. El bibí se lo hacía yo. No tengo hijos, y aunque es mi hermana yo digo que ella es mi nena”, manifestó estremecido el hermano de Tanaisha.

PUBLICIDAD

“Tanaisha era una nena bien especial, extrovertida, pero un poco tímida. Se conocían hace tiempo, pero visitar y pasar tiempo juntas fue este verano. No tengo conocimiento de los otros muchachos hallados en Carolina”, dijo Curet Vázquez al afirmar que nunca había visto amistades nebulosas cerca de su pequeña.