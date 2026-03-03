Un eclipse lunar total deja una “Luna de sangre" desde Japón hasta América
El fenómeno ocurre cuando el planeta Tierra se interpone entre el Sol y la Luna
3 de marzo de 2026 - 8:00 AM
3 de marzo de 2026 - 8:00 AM
Tokio - Un eclipse lunar total dejó este martes la llamada “Luna de sangre” que era visible durante aproximadamente una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte.
En Tokio, sobre las 8:00 pm hora local la llamada “Luna de sangre” apenas era visible debido a las nubes que han cubierto el cielo durante todo el día.
Además de Japón, el fenómeno podía observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América central y del norte (donde es martes de madrugada), y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.
En Asia central y la mayor parte de Sudamérica solo se observaría un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no era visible desde África ni Europa, detalló la NASA en su página web.
Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.
Todo el proceso se puede observar a simple vista y no requiere instrumentos especiales.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: