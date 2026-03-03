Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un eclipse lunar total deja una “Luna de sangre" desde Japón hasta América

El fenómeno ocurre cuando el planeta Tierra se interpone entre el Sol y la Luna

3 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen muestra parte de la sombra de la Tierra sobre la Luna, al tapar parte de la luz emitida por el Sol. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tokio - Un eclipse lunar total dejó este martes la llamada “Luna de sangre” que era visible durante aproximadamente una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte.

En Tokio, sobre las 8:00 pm hora local la llamada “Luna de sangre” apenas era visible debido a las nubes que han cubierto el cielo durante todo el día.

Además de Japón, el fenómeno podía observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América central y del norte (donde es martes de madrugada), y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

La llamada "Luna de Sangre", un color debido a la sombra de la Tierra, se ve al ponerse detrás del monumento "Salaminomachoi" en Grecia.
La llamada "Luna de Sangre", un color debido a la sombra de la Tierra, se ve al ponerse detrás del monumento "Salaminomachoi" en Grecia. (The Associated Press)

En Asia central y la mayor parte de Sudamérica solo se observaría un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no era visible desde África ni Europa, detalló la NASA en su página web.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Todo el proceso se puede observar a simple vista y no requiere instrumentos especiales.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
