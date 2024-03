Velo de misterio rodea la desaparición del cazador en la reserva natural de Isla de Mona

“No me atrevería a especular sobre eso porque no tengo ningún conocimiento de algo así. Lo que sí tengo conocimiento es que en Mona hemos encontrado migrantes dominicanos, haitianos y hasta chinos que llegan a la isla y la utilizan como trampolín para entrar a Puerto Rico. Pero no me atrevería a especular más allá”, indicó, aunque reconoció que la isla es un punto de llegada para personas sin un estatus migratorio definido que quieren entrar a los Estados Unidos.