La defensa legal de la imputada Keishla Pérez Biggio en el caso de asesinato de su madrastra, la empresaria Hilda Padilla Romero, cuestionó este jueves la credibilidad del testimonio de otro de los imputados, que coloca a la hijastra como la autora intelectual del delito.

“Un papel aguanta todo lo que le pongan, vamos a ver si él aguanta la vista preliminar que viene ahora”, sostuvo el licenciado Carlos Ramos Pantoja, en referencia al imputado Luis E. González Martínez, cuyo testimonio es crucial en el caso que el Ministerio Público se propone llevar hasta juicio.

“No la va a aguantar, no va a aguantar la vista preliminar”, aseguró el abogado, apostando a que la declaración de González Martínez no se sostendrá durante la vista preliminar. El abogado, sin embargo, reconoció que aún no ha tenido acceso al documento de la confesión.

“Nos tienen que dar la confesión”, dijo a El Nuevo Día, en referencia a una solicitud que presentó para que el Ministerio Público le provea una copia de esa declaración.

Las declaraciones del abogado surgieron a su salida de la sala 405 del Centro Judicial de Bayamón, donde estaba pautado que iniciara hoy la vista preliminar contra Pérez Biggio y el también imputado William Avilés González, pero esta fue pospuesta para iniciar el 22 de enero 2020.

✉ Email Hilda Padilla Romero fue asesinada a tiros el 30 de septiembre, mientras viajaba junto a sus hijas por la avenida Los Filtros, en Guaynabo. (Captura/ Dignity Memorial)

Un día después, las autoridades confirmaron que la mujer de 34 años y empresaria era el blanco del ataque. Posteriormente, las autoridades radicaron cargos en ausencia contra un hombre al que le ocuparon un arma de fuego. (Ramon Tonito Zayas)

Luis González Martínez, sospechoso de asesinar a la empresaria, fue arrestado el 26 de noviembre en un motel de Caguas. Se corroboró que el arma que le fue confiscada fue la utilizada para acabar con la vida de Padilla Romero. (Ramon Tonito Zayas)

Contra González Martínez pesa un cargo por asesinato en primer grado, dos cargos de tentativa de asesinato en primer grado y un cargo por riesgo a la seguridad u orden público, entre otros delitos. (Luis Alcalá del Olmo)

Keishla Pérez Biggio, de 29 años, resultó ser una de las arrestadas. La mujer figura como la hijastra de Hilda Padilla y se cree que conspiró para cometer el crimen. (Ramon Tonito Zayas)

La jueza Milagros Muñiz Mass, del Tribunal de Bayamón, le impuso el 27 de noviembre, una fianza de $6.4 millones a Pérez Biggio. (Ramon Tonito Zayas)

La jueza también halló causa para el arresto contra William Avilés, de 21 años, y le impuso una fianza de $5.8 millones. (Ramon Tonito Zayas)

Pérez Biggio y Avilés comparten la mayoría de los cargos al imputárseles una conspiración para el asesinato de Padilla. (Ramon Tonito Zayas)

En específico, enfrentan ocho cargos: cuatro por apuntar y disparar un arma de fuego; uno por disparar en una vía pública; dos por tentativa de asesinato; y uno por asesinato en primer grado. (Ramon Tonito Zayas)

William Avilés enfrenta dos cargos adicionales por violación por posesión de armas ilegales. (Ramon Tonito Zayas)

El abogado de la sospechosa, Carlos Beltrán, indicó que el caso se sometió por la declaración jurada del testimonio de un supuesto asesino confeso."Al primero que engañó ese asesino fue a la Policía de Puerto Rico porque evadió a la Justicia", dijo. (Ramon Tonito Zayas)

“Habíamos anticipado esa posibilidad, porque hay unos abogados recién contratados”, indicó la fiscal Lisette Sánchez, encargada del caso junto a los fiscales Jessika Correa e Iván Rivera.

La petición inicial fue hecha por el licenciado Edwin Castro, abogado de Avilés González, al sostener ante la jueza Sariely Rosado Fernández que la defensa no estaría lista para enfrentar los procesos hoy, debido a que fue contratado el lunes para la representación legal de su cliente.

Asimismo, Castro solicitó la grabación de la vista en la que se halló causa para arresto contra su cliente el pasado miércoles, debido a que en ese momento el imputado no contaba con representación legal.

“Tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro cliente el lunes por la tarde y en dos días, imposible que cualquier persona pueda prepararse para defender un imputado de delito en casos de esta naturaleza”, manifestó Castro, al tiempo que sugirió que los fiscales en el caso intentaban “estirar las responsabilidades” del delito a su cliente.

“Si bien es lamentable la pérdida de la vida de esa dama (Padilla Romero), más lamentable también es aun que el Ministerio Público utilice asesinos confesos para tratar entonces de estirar las responsabilidades de un acto delictivo a otras personas”, expresó.

El licenciado declinó responder preguntas sobre qué relación, si alguna, tenía Pérez Biggio con Avilés González, o si se conocían. “Esa información yo no la puedo comentar”, dijo.

A la petición de Castro sobre posponer la vista se unieron los abogados Ramos Pantoja y Carlos Beltrán, también representante legal de Pérez Biggio. “Es prácticamente imposible estar preparado para representar (a su clienta) adecuadamente”, manifestó Beltrán, al asegurar que la naturaleza de los cargos contra la imputada y el tiempo transcurrido desde la detención y la vista en la que se halló causa para arresto –el pasado miércoles– hasta hoy, no era suficientes para la preparación.

Según la denuncia, “la imputada pagó al Sr. Luis E. González Martínez (también imputado) para que acechara y utilizando un arma de fuego (pistola glock) desde un vehículo de motor y en un lugar público le disparara (a Padilla Romero) en repetidas ocasiones, causándole la muerte”.

Pérez Biggio es la presunta autora intelectual de los hechos ocurridos el 30 de septiembre en la avenida Los Filtros. En cambio, Avilés González era el conductor del vehículo desde donde presuntamente González Martínez disparó hasta acabar con la vida de la empresaria. Este último entró en un convenio con la fiscalía para testificar contra los otros dos imputados renunció ayer al proceso de vista preliminar en su contra.

Los cargos que enfrentan Pérez Biggio y Avilés González son: cuatro por apuntar y disparar un arma de fuego; uno por disparar en una vía pública; dos por tentativa de asesinato; y uno por asesinato en primer grado.