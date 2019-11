El jurado del caso contra el Municipio de Guaynabo se retiró hoy, viernes, a deliberar si hubo o no acoso sexual en los predios de la municipalidad y si esa entidad gubernamental falló en proteger a la exempleada querellada y le ocasionó daño emocional con represalias y despido constructivo.

Así sucedió en el noveno día del juicio contra Guaynabo, por una demanda de daño emocional que supuestamente sufrió una exempleada que se querelló por el alegado acoso sexual contra Héctor O’Neill Rosa, hijo del exalcalde HéctorO’Neill García. Las partes sometieron hoy el caso tras presentar sus argumentaciones finales.

El abogado de Guaynabo, Claudio Aliff Ortiz, planteó al jurado que los hechos narrados por la alegada víctima desde el banquillo de testigos son difíciles de creer por las inconsistencias en el relato. “Una persona razonable no hubiese permitido entre 70 a 180 veces este tipo de ataques”, puntualizó Aliff Ortiz, al dramatizar que no eran meros comentarios y miradas, sino supuestas agresiones sexuales que tomaron lugar en horas laborables, en su antigua oficina en la división legal sin que nadie se enterara.

Aliff Ortiz enumeró siete supuestas inconsistencias, a la vez que cuestionó que la alegada víctima haya presentado la querella de acoso sexual en el momento preciso en que se estaba cuestionando su desempeño y que estaba en la cuerda floja su probatoria para la plaza de abogada III. “Esto es extorsión, damas y caballeros del jurado”, señaló.

“Les pido que no le den ni un centavo por los daños que alega porque el municipio no actuó contrario a la ley. El único error del municipio fue no hacer lo que la demandante quería: nombrarla para la plaza de abogada III”, exhortó Aliff Ortiz, luego de recalcar que el ayuntamiento no se puede hacer responsable de una relación que existiera fuera de los predios del municipio.

En cambio, el abogado de la demandante, José Quetglas Jordán, esbozó que ningún acosador actúa frente a testigos, por lo cual solamente existe el testimonio de la víctima contra el alegado victimario. Recordó todas las condiciones psiquiátricas que le diagnosticaron a su cliente y que el perito, Fernando Cabrera, estableció que las desarrolló por el ambiente hostil en el municipio.

Asimismo, repasó que la mujer contó que inmediatamente ocurrió el primer incidente de acoso acudió a su entonces supervisor, Héctor Hoyos, quien supuestamente tomó el asunto a broma. “Esto es bien importante porque él insinuó que someterse a los avances de O’Neill Rosa era una condición del empleo”, enfatizó. Esta versión fue, sin embargo, negada por Hoyos, quien es ahora juez municipal de Humacao.

Repasó también que las dos supervisoras que, posteriormente, tuvo la demandante tenían una relación de amistad o sus exesposos eran allegados a O’Neill Rosa. “Fue muy difícil para ella denunciar al hijo del alcalde Héctor O’Neill García”, recalcó el abogado de la demandante.