La fiscalía federal notificó hoy al tribunal que cuenta con 18,000 piezas de evidencia en el caso de fraude que involucra a dos ex miembros del gabinete de Ricardo Rosselló Nevares y a cuatro contratistas del gobierno.

"La evidencia ha sido entregada. Estamos listos para cumplir con el calendario", expresó el fiscal José Capó Iriarte en la sala del juez Pedro A. Delgado.

Esta evidencia incluye las órdenes de allanamiento, estados de cuentas bancarias y récords financieros, que según Capó Iriarte ya se puso a disposición de la defensa.

La acusación federal detalla supuestos esquemas de fraude para favorecer a contratistas del gobierno por razones políticas. Como parte de estos supuestos esquemas, se acusó a la ex secretaria de Educación Julia Keleher, la ex directora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila, el ex asesor del gobierno Alberto Velázquez Piñol, así como los contratistas Fernando Scherrer Caillet y las hermanas Mayra y Glenda Ponce.

El juez informó que la única moción pendiente de resolución con respecto a este caso está en la sala del magistrado Bruce McGiverin. Se trata de una moción presentada por la defensa de Scherrer Cailet a los efectos de modificar las condiciones de libertad.

Esta vista de estatus también sirvió para que la abogada defensora de Keleher, María Domínguez, anticipara que pretendía someter un sinnúmero se mociones, entre ellas algunas que tendrían un impacto sobre la composición de la acusación.