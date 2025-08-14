30 años de prisión: sentencian a pastor que violó a niña de 13 años

La jueza de distrito federal María Antongiorgi Jordán sentenció, este jueves a Lionel Albino Galindo a cumplir una sentencia de 30 años (360 meses) en prisión luego que un jurado lo declaró culpable, el 11 de marzo de 2025, de explotación sexual de una menor de 13 años, confirmó la Fiscalía federal en declaraciones escritas.

El hombre de 53 años y residente de Vega Alta, fue acusado el 19 de abril de 2024 bajo cargos de explotación sexual de una menor, coaccionar y/o tentar a una menor, transportar a una menor con la intención de realizar actos sexuales, por recibir pornografía infantil, posesión de pornografía infantil y por transferir material obsceno a una menor.

Albino Galindo, quien laboraba como pastor, también cumplirá cinco años de probatoria una vez cumpla la condena en prisión, añadió la Fiscalía federal.

Según el tracto del juicio, Albino Galindo cometió los actos entre febrero y marzo de 2024.

“Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que demostraron, más allá de toda duda razonable, que Albino Galindo transportó a sabiendas a la menor para participar en actividades sexuales en varias ocasiones y produjo representaciones visuales de dicha conducta”, sostuvo la Fiscalía federal en el escrito.

“Las pruebas también demostraron que el acusado recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno. Para perpetrar sus delitos, el acusado utilizó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea por internet, para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a la menor de 13 años para que participara en actividades sexuales, lo cual incluye la producción de pornografía infantil”, añadió la agencia.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) investigó el caso con la colaboración del Negociado de la Policía, mientras que la Jefa de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, Jenifer Y. Hernández Vega, y la fiscal Emelina Agrait Barreto estuvieron a cargo del enjuiciamiento.

Un patrón de abuso

El caso comenzó con una denuncia ante la Policía debido a una situación ocurrida en la residencia de la menor, en la madrugada del 19 de marzo de 2024. El Departamento de la Familia, luego de tomar conocimiento, activó su protocolo y alertó al FBI.

Como parte de la investigación, la fiscalía reveló que, en la madrugada del 19 de marzo de 2024, la madre de la víctima —quien alegó desconocer la situación— denunció que el hombre se atrevió a dormir con la menor en la residencia, a pesar de no haberle dado autorización.

De acuerdo con la Fiscalía, ese día hubo un fuerte encontronazo entre la madre de la víctima y el acusado, quien le pidió a Albino Galindo que se fuera de la residencia. No obstante, el documento revela que, presuntamente, la abuela de la menor le habría dado el permiso convencida de que Albino Galindo era una “persona de iglesia”.

La Fiscalía mencionó que la abuela de la víctima lo invitó a la casa para conocer “sus sentimientos hacia su nieta”, pero que cuando lo vio se sorprendió por su apariencia, que era de “60 y 62 años”. En ese momento, le dijo al acusado que “si no había visto las noticias sobre el estudiante y la maestra y cómo ella había ido a la cárcel”. “Y me dijo que sí, que había visto esas noticias”, añadió la agencia.

Con estas declaraciones, la Fiscalía expuso el testimonio que brindó la abuela de la menor en el juicio, quien, además, indicó que “vi que se veía mayor. Se lo dije. Porque ella todavía era menor de edad”.

La Fiscalía detalló que, para sustentar el caso más allá de toda duda razonable, se hizo una extensa pesquisa que incluyó el análisis de dispositivos electrónicos donde se hallaron fotos, videos y conversaciones entre el acusado y la menor, quienes se conocieron y empezaron a comunicarse el 10 de febrero de 2024 por Instagram.

Dos días después, según la Fiscalía, el pastor había ido a buscar a la menor a la casa de su abuela aprovechando que la madre de la víctima estaba hospitalizada por su padecimiento de lupus, algo que le imposibilitaba mantener una supervisión activa de la niña al tener que estar largos períodos de tiempo en el hospital.