La abogada Carmen Quiñones Núñez, quien defiende a Sandra Torres López, expresidenta de la Junta Reglamentara de Telecomunicaciones, indicó en la mañana de hoy, jueves, que teme que estén en peligro unos documentos que pudiera usar para defender a su clienta durante el juicio.

La exfuncionaria está acusada de tres cargos por presuntamente aprovechar su puesto para beneficiar con recaudos al comité de reelección de Ricardo Rosselló Nevares, antes de que renunciara a su cargo por las multitudinarias manifestaciones durante el verano de 2019.

Ante preguntas de la prensa, Quiñones Núñez dijo que era “obvio” que tenía información de que los documentos sobre las gestiones de su representada al mando de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, así como expedientes de exempleados que fungen como testigos durante el caso, están en peligro de ser destruidos.

Sus expresiones surgieron luego de una vista de estatus sobre los procesos conducentes al juicio ante el juez Aldo J. González Quesada, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

PUBLICIDAD

El pasado 2 de julio, la defensa radicó una solicitud de orden protectora y entrega de documentos en busca de que “tal dependencia, sus jefes, oficiales y/o agentes autorizados se abstengan de eliminar, destruir, ocultar, modificar o alterar de forma alguna directa o a través de terceros” los expedientes.

Entre los documentos solicitados se encuentran: expedientes de Presidencia del periodo del 2 de enero de 2017 al 11 de enero de 2021 y los correos electrónicos originales, enviados y recibidos oficialmente por Torres López durante el periodo que estuvo en funciones.

Asimismo, pidió documentos, investigaciones, correos electrónicos y expedientes de Recursos Humanos de al menos dos testigos en el caso: Exel López Vélez, exdirector de comunicación de la agencia, y María Teresa Fullana Hernández, ex ayudante ejecutiva de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el fiscal Ramón Mendoza Rosario expresó en sala que los documentos no fueron entregados porque no se había radicado la Regla 95 (moción de descubrimiento de prueba), que no se precisaron los documentos que se requerían y no justificaron la petición. Además, resaltó que esta moción “no es absoluta a todo lo que se le pueda ocurrir” a la defensa en solicitar.

Retraso en el inicio del juicio

Estos problemas con el intercambio de evidencia entre el Ministerio Público y la abogada de defensa aplazó el inicio del juicio en contra de la exfuncionaria.

El juez González Quesada instó a las partes a reunirse para intercambiarse la evidencia que se utilizará durante el proceso judicial o a que la parte demandada radique una Regla 95 durante los próximos 15 días.

PUBLICIDAD

Aunque la abogada de defensa aseguró en sala que radicaría la moción, también dejó la puerta abierta para reunirse con los fiscales especiales independientes Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez.

“La defensa tiene un término para presentar una Regla 95 y no lo ha hecho. Es su obligación, es su deber, no es el nuestro. Ellos tienen la obligación de cumplir con eso en defensa de los intereses y derechos de la parte que representa. Si no lo hace como entendemos que debe hacerlo, nosotros simple y sencillamente tenemos que hacerle el señalamiento al tribunal. Y el tribunal lo ha dicho claramente, que la defensa tiene que cumplir con ese elemento”, abundó Mendoza Rosario.

Por otro lado, la abogada también alegó durante la vista que había tenido contratiempos en comunicarse con los fiscales, ya que los correos electrónicos enviados al Ministerio Público le “rebotan todo el tiempo”. Los fiscales negaron los hechos.

“Funciona. Yo recibo e-mails todos los días... que usen el correo regular entonces”, apuntó Mendoza Rosario.

El juez pautó una vista de estatus para el próximo 23 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

“Si en la próxima vista yo los tengo que encerrar en un cuarto para que conversen, yo los encierro”, sostuvo González Quesada.

Supuesto esquema de recaudos

La exfuncionaria fue sentenciada a juicio el pasado 10 de junio por la jueza Alexandra Rivera Sáenz, quien le encontró causa por su alegada participación en un esquema ilegal de recaudación de fondos para Rosselló Nevares.

Precisamente, se le acusa de un cargo por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos bajo el Código Penal; y dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Estas últimas son por violar la prohibición de que un funcionario use su cargo para obtener directa o indirectamente para él o una persona privada o negocio cualquier beneficio no permitido por ley y por violar la disposición de que un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a otros servidores públicos que hagan contribuciones económicas o empleen su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

PUBLICIDAD

Según testigos del Ministerio Público, que declararon durante la vista preliminar, Torres López habría compartido una lista de contratistas y compañías —que debían ser supervisadas por la Junta de Telecomunicaciones— para que se les vendieran taquillas valoradas en $1,500 para asistir a una actividad de recaudación de fondos para Rosselló Nevares. La meta sería lograr $40,000.

Una ex ayudante ejecutiva de la agencia declaró durante el proceso que Torres López se le acercó en varias ocasiones para que le comprara un boleto.

En esa tarea de recaudación también estarían involucrados Katherine Erazo García y Eduardo “Tito” Laureano, ambos contratistas de la Junta Reglamentadora y veteranos recaudadores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Erazo García también fungió como testigo de los fiscales y explicó que la actividad de recaudación de fondos surgió luego que, durante un evento del PNP celebrado en abril de 2018 en el restaurante Antonio, le preguntara a Torres López si quería realizarla para ayudar a la campaña de Rosselló Nevares.

La recaudadora novoprogresista detalló que varias “personas de distintas agencias hacían actividades”. Y, aunque dijo que entre los funcionarios había jefes de agencia, aseguró que no recordaba quiénes en las agencias organizaron actividades.

Entonces, testificó que Torres López accedió a ser la organizadora de la actividad que se haría en la residencia de Edwin Rivera, un cliente de Erazo García, quien es un corredor de seguros.

Para el 2018, fecha en la que habrían ocurrido los hechos por los que se le acusa a Torres López, la compañía de Erazo García, BCS Consulting Services, tenía contratos con la Junta de Reglamentadora de las Telecomunicaciones, mientras era miembro del comité de finanzas de Rosselló Nevares. Además, es la suegra del exdirector de la campaña de Rosselló Nevares para las elecciones generales del 2016, Elías Sánchez Sifonte.

PUBLICIDAD

Tanto Erazo García como el exdirector de comunicación de la agencia poseen un acuerdo de inmunidad con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, quienes llevan el caso.