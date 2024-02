Abogados de Luis Irizarry Pabón someten moción de reconsideración ante decisión de no trasladar el caso a otra región judicial

Torres Cancel explicó que las fiscales no han podido evaluar a profundidad la nueva moción presentada y que no se les dio una fecha límite para contestarla .

Además, opinó que “somos conscientes que, en procesos judiciales donde se involucran figuras públicas, especialmente de la política, se genera mucha opinión pública, tensión social y animosidad. Independientemente del resultado final del proceso judicial, en estos casos, parte de la sociedad entenderá el trabajo del Tribunal, otra no. Algunos entenderán que el Tribunal fue justo, mientras que otros creerán que fue injusto. El hecho de que el proceso se lleve en otra región judicial no cambiará eso. La defensa no nos ha persuadido de lo contrario. No existe elemento alguno que nos permita concluir que el traslado de este caso influirá, positiva o negativamente, en la percepción que tengan los ciudadanos sobre el Tribunal”.