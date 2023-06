Harold Carrión Butter, el hombre que presuntamente fingió su desaparición de una playa en Arecibo en el 2022 para evitar una citación judicial a nivel estatal, se declarará culpable en la esfera federal luego que su abogado radicó hoy, martes, tras concretarse un acuerdo con la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico.

El letrado Joseph Boucher Martínez radicó la moción ante el juez de distrito sénior Francisco Besosa, quien la aprobó mediante orden emitida hoy mismo. La fecha para la vista de cambio de alegato quedó para el 1 de agosto, desde las 9:00 a.m., en la sala seis del Tribunal federal en el Viejo San Juan.

Esta fue la fecha que el juez Besosa asignó, en una vista de estatus celebrada el 15 de junio, tanto para llevar a cabo (en ese entonces) un cambio de alegato como una nueva vista de estatus para la madre del acusado, Justinita Butter Torres, cuyo informe de evaluación psicológica no ha sido entregado aún. Ese mismo día también se anunciarían las fechas para la vista antes del juicio y para el inicio del pleito por jurado.

PUBLICIDAD

Boucher Martínez indicó, en la moción de dos páginas, que la solicitud de una vista de cambio de alegato se debe a que “se alcanzó un acuerdo con el gobierno”. La moción no menciona el o los cargos por los que Carrión Butter se declarará culpable en la vista del 1 de agosto.

Carrión Butter, Butter Torres y Miriam Delgado Serrano, novia de Carrión Butter, enfrentan cargos federales de conspiración para comunicar una alerta falsa, comunicar una alerta falsa a las autoridades, conspiración para destruir evidencia, alterar o falsificar evidencia objeto de una investigación federal y destrucción de evidencia.

Butter Torres y Delgado Serrano, además, enfrentan cuatro cargos cada una por proveer declaraciones falsas a las autoridades. Serrano Delgado tiene programada una vista de cambio de alegato para el 6 de julio.

El abogado de Carrión Butter informó a Besosa, en la vista del 15 de junio, que le cursó una oferta al fiscal Jordan H. Martin, quien discutiría el documento con sus supervisores para determinar si la aceptarían o si someterían una contraoferta u otro remedio para resolver el caso antes de llegar a la etapa de juicio. De momento, se desconoce si Martin aceptó la oferta original extendida por Boucher Martínez o si se solicitaron modificaciones.

Radica contestación a moción de Carrión Butter solicitando su remoción como abogado

Del mismo modo, Boucher Martínez cumplió hoy, martes, con la orden de Besosa de responder a una moción radicada el 31 de mayo (mediante carta) por Carrión Butter en la que solicitó la remoción del letrado como su representante legal. La moción (carta) entró, el 2 de junio, al docket en el sistema PACER.

PUBLICIDAD

En la carta escrita a mano por Carrión Butter y enviada el 31 de mayo desde el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo (MDC o cárcel federal de Guaynabo), el acusado sostuvo que “el abogado debe ser removido del caso, especialmente, porque ha indicado que no tiene interés”.

Carrión Butter escribió que Boucher Martínez no le proveyó asistencia legal efectiva, y mencionó como ejemplos que la comunicación es inexistente, que no ven “ojo a ojo” sobre la estrategia de defensa, que no existe confianza ni fe y que “no está ayudando”.

Boucher Martínez, en su contestación de cuatro páginas, resaltó que “siempre ha velado, y que continuará velando, por los mejores intereses de sus clientes”, al tiempo que detalló las múltiples gestiones que realizó para defender a Carrión Butter.

Foto de Harold Carrión Butter. (Facebook)

“En los mejores intereses del señor Carrión, el 6 de octubre de 2022 solicité la designación de un experto en psiquiatría para que llevara a cabo una evaluación. Como resultado (de dicha gestión), la doctora Cynthia Casanova fue autorizada para servir como testigo experta de la defensa”, resaltó Boucher Martínez.

El letrado también detalló que, debido al estado mental, comportamiento e incidentes entre Carrión Butter y otros confinados registrados en la cárcel federal de Guaynabo, radicó una moción de emergencia que desembocó en una orden de Besosa, tras una determinación del Negociado federal de Prisiones, para que el acusado fuese evaluado por un psiquiatra o psicólogo licenciado. Besosa expidió dicha orden el 22 de febrero del año en curso.

El motivo para la radicación de dicha moción de emergencia no se conoció sino hasta hoy, pues Boucher Martínez sometió el documento, el 13 de febrero de 2023, sellado y solo puede ser visto por un grupo limitado de personas. A causa de la moción de emergencia, explicó Boucher Martínez en su réplica, Carrión Butter fue transferido al Centro Correccional Federal Englewood, en Colorado, donde un psiquiatra forense llevó a cabo una evaluación completa.

PUBLICIDAD

“Durante este periodo de tiempo, este abogado solicitó al tribunal órdenes para cada agencia de gobierno, hospital y centro de tratamiento en los que el señor Carrión recibió tratamiento o fue albergado antes de su arresto. Este abogado luego recolectó, estudió, escaneó y envió cada récord médico al psiquiatra forense responsable de evaluar al señor Carrión en Colorado”, añadió Boucher Martínez.

El docket del caso en el sistema PACER indica que dicho informe forense fue entregado al tribunal, sellado, el 25 de mayo de 2023. Acto seguido, Carrión Butter fue transferido nuevamente a la cárcel federal en Guaynabo, sostuvo Boucher Martínez.

“A lo largo de todo el caso, este abogado ha permanecido en comunicación constante con el fiscal Jordan Martin, explicándole las características médicas del señor Carrión y la naturaleza de la ofensa para alcanzar un acuerdo. El esfuerzo y labor de este abogado logró que las partes alcanzaran un acuerdo tan pronto recibieron una copia de la evaluación del psiquiatra forense que confirmó las alegaciones y argumentos presentados anteriormente al gobierno”, recalcó Boucher Martínez.

“Este abogado le informó al señor Carrión sobre la aprobación de la contraoferta y radicó la moción solicitando la vista de cambio de alegato, de acuerdo con las instrucciones del señor Carrión. Por consiguiente, se le solicita, respetuosamente, a este honorable tribunal que considere y tenga conocimiento de lo escrito (en la réplica)”, enfatizó el letrado.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Boucher Martínez, mediante su asistente, pero las llamadas y mensaje de texto no fueron contestados.

PUBLICIDAD

Los cargos contra los tres acusados se remontan al 28 de junio de 2022, cuando Carrión Butter fue reportado por Butter Torres como desaparecido e indicó que el hombre había caído al mar en la playa Poza del Obispo, en Arecibo.

El reporte resultó ser falso, pues Carrión Butter fue encontrado en una estructura abandonada en la urbanización García donde se escondió para, supuestamente, evadir una citación estatal por uno caso de violencia de género. La estructura donde fue encontrado estaba cerca de la residencia de Butter Torres.

Tras Butter Torres reportar la supuesta desaparición de su hijo, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo activaron equipos de rescatistas que realizaron búsquedas en momentos en que las condiciones del mar eran peligrosas. Unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y de la Guardia Costera también participaron en la búsqueda.

El gobierno de Puerto Rico indicó que el golpe al fisco por los esfuerzos para encontrar y rescatar a Carrión Butter rondaron entre $1 millón a $1.2 millones. El Departamento de Justicia, tras llevar a cabo una investigación, determinó no radicar cargos contra Carrión Butter y su madre por entender que no se configuraban los elementos de ofrecer información falsa ni de comunicar una alerta falsa.

Sin embargo, un gran jurado entregó, el 14 de julio, un pliego acusatorio contra los tres imputados.