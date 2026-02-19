Agencia de derechos civiles demanda a distribuidor de Coca-Cola por excluir a hombres de un viaje de trabajo

La agencia federal estadounidense que vela por el cumplimiento de los derechos civiles en el lugar de trabajo ha demandado a una embotelladora regional de Coca-Cola por discriminación sexual, alegando que la empresa discriminó a los empleados varones al invitar únicamente a mujeres a un acto de networking patrocinado por la empresa.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, en inglés) presentó la demanda en nombre de un empleado varón de Coca-Cola Beverages Northeast que se quejó de un viaje de networking de dos días para unas 250 mujeres en septiembre de 2024 en el complejo de casinos Mohegan Sun de Connecticut. La demanda alegaba que la empresa, con sede en Bedford, New Hampshire, violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al excluir a los empleados varones del evento.

La demanda, presentada el martes en el tribunal de distrito de New Hampshire, desafía el tipo de programación de diversidad que la EEOC ha atacado agresivamente desde que el presidente Donald Trump revisó la agencia, que fue creada por el Congreso bajo la Ley de Derechos Civiles. Se produce apenas dos semanas después de que la EEOC revelara que está investigando al gigante de la ropa deportiva Nike por presunta discriminación de los empleados blancos a través de sus políticas de diversidad.

“Excluir a los hombres de un evento patrocinado por el empleador es una violación del Título VII que la EEOC remediará mediante litigios cuando sea necesario”, declaró el miércoles la consejera general en funciones de la EEOC, Catherine L. Eschbach, en una declaración en la que anunciaba la demanda contra Coca-Cola Northeast.

La EEOC señaló en documentos judiciales que presentó la demanda tras no haber alcanzado un acuerdo de conciliación con Coca-Cola Beverage Northeast, embotelladora independiente de Coca-Cola que presta servicio en Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

Pero en una declaración enviada a The Associated Press, Cola-Cola Northeast dijo que “considera decepcionante que la EEOC no llevara a cabo una investigación completa y esperamos tener nuestro día en un tribunal abierto cuando podamos contar la historia completa y esperemos ser reivindicados.”

La empresa declinó hacer comentarios sobre los detalles de la demanda.

En una publicación de LinkedIn, Coca-Cola Northeast celebró lo que denominó su “primer Foro de Mujeres en persona”, al que asistieron 250 mujeres asociadas, y lo describió como una “recepción y evento para establecer contactos”. Los ponentes hablaron de cómo desenvolverse en un sector dominado por los hombres, de cómo conciliar la vida laboral y personal, y de otros temas, según la publicación.

Según la demanda de la EEOC, la empresa pagó alojamiento, comidas y otras prestaciones a los asistentes y les abonó sus salarios mientras les dispensaba de sus obligaciones laborales habituales. La agencia busca compensación monetaria para una clase de hombres que fueron excluidos, diciendo que sufrieron no sólo pérdidas financieras sino “dolor emocional, sufrimiento, inconvenientes, angustia mental.”

En su comunicado de prensa, la EEOC remitió al público a su hoja informativa sobre la discriminación relacionada con la DEI, un documento que apunta a prácticas como la formación, los grupos de recursos para empleados y los programas de becas. El documento no llega a declarar ilegal ninguna de estas prácticas, pero advierte de que pueden llegar a ser discriminatorias en función de cómo estén concebidas.

La presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, nombrada por Trump, ha sido durante mucho tiempo una firme crítica de muchas prácticas corporativas de DEI. En diciembre, Lucas publicó un llamamiento en las redes sociales instando a los hombres blancos a denunciar si habían sufrido discriminación en el trabajo.

Activistas de los derechos civiles y antiguos comisarios demócratas de la EEOC han denunciado sus métodos, afirmando que está poniendo en peligro prácticas arraigadas que han sido confirmadas por los tribunales y cuyo objetivo es prevenir la discriminación y eliminar las barreras estructurales para las mujeres y las minorías.

Según David Glasgow, cofundador del Centro Meltzer para la Diversidad, la Inclusión y la Pertenencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU, en inglés), que realiza un seguimiento de los litigios contra la diversidad, los programas dirigidos a grupos demográficos concretos, como los actos de creación de redes, han sido los más vulnerables a las demandas contra las prácticas de diversidad.

“Instamos a las organizaciones a que cambien ‘de las cohortes al contenido’, es decir, que en lugar de limitar la participación en función de la cohorte, la abran a cualquiera que se comprometa con el contenido del programa”, afirma Glasgow, coautora del libro “Cómo gana la igualdad”, cuyo objetivo es ofrecer un modelo sobre cómo las organizaciones pueden sortear la reacción violenta contra las políticas de DEI.

Glasgow dijo que la mayoría de las demandas contra “programas específicos” se han resuelto después de que la parte demandada abriera el programa a todos.

“Es un poco extraño que la actual iteración de la EEOC piense que perseguir a las empresas regionales por organizar un retiro de dos días para mujeres es un buen uso de unos recursos limitados en un momento en el que todavía existe una amplia discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo”, dijo Glasgow en un correo electrónico a AP.