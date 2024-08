Agencia deportiva de Bad Bunny enfrenta alegación de desacato en el Tribunal Federal

El Tribunal Federal en San Juan ordenó el lunes que Rimas Sports , la agencia deportiva del cantante Bad Bunny , muestre causa por la que no deba ser encontrada en desacato.

“En otras palabras, el demandante quiere que la AAA - sujeto a un proceso que no fue acordado nunca con la MLBPA - reconsidere lo que ya había sido ordenado por este tribunal”, apuntó la Asociación. “Este Tribunal ya ha dictaminado de manera clara y contundente que los reclamos de Rimas Sports están sujetos al Reglamento de tres formas distintas”.

“Dicho de otra manera, Rimas Sports busca otro bocado de manzana como si este Tribunal no hubiera resuelto ya ninguna supuesta pregunta sobre si Rimas Sports está obligado por el Reglamento y sus procedimientos de arbitraje”, agregó.

MLBPA aseguró estar consciente de la “gravedad de la orden por desacato”, pero “el desafío del demandante no exige nada menos. La MLBPA solicita respetuosamente que la Corte (nuevamente) ordene a Rimas Sports cumplir con su acuerdo de arbitraje según el Reglamento. Además, la MLBPA solicita respetuosamente que el Tribunal sancione a Rimas Sports por el monto de los honorarios razonables de los abogados de la MLBPA incurridos por presentar esta moción y solicitar la desestimación de la demanda de arbitraje comercial AAA presentada incorrectamente por el demandante”.

La jueza Vélez Rivé le dio Rima Sports hasta el 3 de septiembre para radicar una contestación para “mostrar causa” por la cual no deba ser encontrado en desacato y conceder el remedio solicitado por la unión de peloteros.

Hasta esta tarde, la agencia deportiva no había presentado su contestación, pero reaccionó en declaraciones enviadas a El Nuevo Día .

“Rimas Sports ha acatado la orden del Tribunal de Distrito de Puerto Rico para atender en arbitraje los asuntos en cuestión, sin renunciar a su derecho de apelación. Cualquier oposición a algún asunto particular se llevará al foro correspondiente”, sostuvo Rimas Sports.

El sindicato alegó que las violaciones incluyeron “incentivos prohibidos, reclutamiento ilegal y falta de cooperación con las investigaciones de la MLBPA”. También denunció que usaron “a personas no certificadas para realizar el trabajo de agente, prometió y proporcionó incentivos indebidos a los jugadores como pagos en efectivo y entradas para conciertos, tanto directamente como a través de personal no certificado, y no garantizó el cumplimiento de las regulaciones”.