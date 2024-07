Tribunal Federal de Nueva York deniega petición de Asociación de Peloteros para confirmar revés parcial de exempleados de Rimas Sports

En una orden emitida este miércoles, el juez de distrito Lewis Liman indicó que no tiene jurisdicción para confirmar o descartar la determinación emitida por Michael Gottesman en un proceso de arbitraje de emergencia debido a que no es una decisión final.

¿Qué resolvió el juez de Nueva York?

Según el juez, Gottesman encontró que los penalizados tienen una “posibilidad de éxito en los méritos de ‘casi cero’”. Por lo tanto, entendió que no existían los elementos para un remedio temporero.

“La decisión que tomó fue provisional y no definitiva”, recalcó el juez federal. Apuntó que “habiendo rechazado la solicitud de los demandados, (Moscovitch) todavía tiene el poder de determinar cuándo y cómo escuchar sus reclamos”.

“Esas decisiones serán de Moscovitch, sujetas al reglamento y a las elecciones consensuadas de las partes. Por lo tanto, no es necesario un fallo judicial que confirme la decisión del árbitro Gottesman para evitar que el laudo final de Moscovitch ‘carezca de sentido’”, afirmó.

¿Qué ha pasado con la demanda en Puerto Rico?

Mientras, en Puerto Rico, Rimas Sports y la MLBPA siguen a la espera de que la jueza de distrito federal Camille Vélez Rivé resuelva la pregunta sobre si debe paralizarse o no la demanda sujeto al proceso de arbitraje en Nueva York.

Por su parte, Rimas Sports pidió que la demanda siga su curso al argumentar que el proceso de arbitraje de los tres penalizados no le aplica a la agencia porque ya no eran empleados suyos al momento de la demanda y que la MLBPA no ha demostrado que la compañía haya acordado someter sus reclamos de controversias laborales ante un árbitro.