El agente Gustavo González, del precinto policiáco de Rincón, no vinculó durante su declaración de hoy en el Centro Judicial de Aguadilla, al excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez con un presunto daño causado a una verja en el condominio Sol y Playa.

El oficial de la Policía tampoco pudo establecer que la verja desplomada el pasado 2 de junio estuviera en propiedad privada. González sí aseveró que vio que Molina Pérez formaba parte de más de una docena de personas que impidieron que un camión que transportaba cemento hiciera la descarga en lo que sería el área recreativa del condominio.

“Esto es un proceso selectivo”, reaccionó el excandidato independiente al salir de sala. “Ustedes presenciaron en la vista que habían más de 20 personas y solamente hay tres aquí en el Tribunal”, agregó.

El oficial de la Policía declaró que el grupo estuvo más de hora y media en el área hasta que el camión se fue sin poder hacer la descarga, pero que ningún oficial detuvo a otros manifestantes.

Con el agente como testigo, el fiscal y exsenador popular Gilberto Rodríguez Valle inició la vista preliminar en alzada, luego que, en un intento anterior, se encontrara no causa contra el ex candidato independiente, ni contra Jeremy Vélez Rosario y Miguel Luna Ríos. El trío está imputado de escalamiento y daño agravado.

La vista continuará el 5 de agosto porque el fiscal no tenía ayer su prueba completa. Por esa razón, Rodríguez Valle solicitó ayer la suspensión de la vista, lo que el juez Miguel Ramírez Vargas no concedió porque no se le dio una justa causa para la incomparecencia de los testigos.

El agente declaró que varios manifestantes impidieron que entrara por un portón del condominio un camión con material de construcción. Ante esa situación, el vehículo de carga entró por el portón principal del complejo de apartamentos.

González testificó que vio a Vélez Rosario trepar una verja y que la presión provocó que el “cyclone fence” cayera. Luego vio al imputado y a Luna Ríos entre el grupo que impidió la descarga de cemento.

Además, el oficial declaró que vio a Luna Ríos sacar una “varilla que era soporte de la verja” que ubica hacía la playa y que la verja comenzó a caer en ese lado.

El oficial dijo que asumió pero no sabe si la verja está en propiedad privada o de dominio público. También declaró que los pesuntos daños ocasionados superan los $500, pero tampoco le consta la cifra exacta.