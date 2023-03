“Yo no llegué a ningún acuerdo con Oscar Santamaría y eso lo dijo el mismo Oscar Santamaría”

Esto fue lo que expresó el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero tras salir del Tribunal Federal de Hato Rey hoy, miércoles, luego de que el jurado que atiende las acusaciones en su contra se retirara a deliberar para evaluar la prueba y tomar la determinación sobre su culpabilidad de los cargos de corrupción que se le imputan.

A su salida, el exfuncionario municipal intentó evitar los lentes de las cámaras mientras continuaba su paso al estacionamiento cercano al tribunal, toda vez que evitaba hacer mención sobre su estado emocional.

Para Pérez Otero, lo más difícil de este proceso fue “el tiempo, la espera” a la que aún continuará sometiéndose mientras el jurado delibera.

PUBLICIDAD

“Yo creo que una de las cosas más importante es cuando mi defensa le preguntó a Oscar [Santamaría] y yo creo que se dejó claro a quién él había hecho un ‘quid pro quo’ (otorgar un favor a cambio de algo), con quién él había entrado en unos acuerdos… él mencionó tres municipios: Cataño, Aguas Buenas y Trujillo Alto. Él no mencionó Guaynabo”, expresó Pérez mientras caminaba de la mano de su esposa, la exjuez y exlegisladora Liza Fernández.

Fernández además aprovechó la oportunidad para reaccionar a la reciente determinación de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado de cancelar los contratos vigentes que la exfuncionaria mantenía con esa entidad

“Lo que me entristece de todo es que a mí me circunscriban a ser la esposa de Ángel Pérez y no lo que yo soy y lo que yo he sido”, dijo Fernández

Pérez Otero se enfrenta a tres cargos por aceptar un soborno de unos $5,000 por parte del contratista Santamaría para beneficiar a su empresa, Island Builders, con un contrato de mejoras a las carreteras en el barrio Ríos de Guaynabo.

Durante la tarde de hoy, los abogados del exalcalde y la fiscalía federal ofrecieron sus argumentos finales en el caso y la juez Aida Delgado ofreció las instrucciones al jurado que salió a deliberar. Para que el alcalde sea encontrado culpable, la determinación del jurado debe ser unánime.