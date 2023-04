“Me sentí mal porque quisiera que esto acabe”.

Con esas palabras, manifestó su frustración una víctima sobreviviente de violencia doméstica, al salir de una sala en el Tribunal de Bayamón la semana pasada, después que el primer señalamiento para la vista preliminar en su caso fuera pospuesta a petición del abogado de defensa.

La mujer comentó a El Nuevo Día que ha sentido miedo durante el proceso, ya que su presunto agresor la ha llamado desde la cárcel para pedirle que desista de ir al centro judicial.

En la entrada del tribunal, otros ciudadanos también comentaban el jueves sobre las constantes suspensiones de vistas judiciales. En las salas 404 y 405, donde los jueces ven casos criminales, ese día se atendió el 50% de las vistas señaladas, según cifras proporcionadas por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Las audiencias suspendidas fueron transferidas a otra fecha, algunas a petición de la defensa, porque era la primera vez que el abogado conocía a su cliente, lo que sucedió en el caso de la sobreviviente de violencia doméstica.

Las suspensiones o reseñalamientos repercuten en la percepción que tienen las víctimas del delito sobre el sistema judicial, pero juristas consultados por este medio coincidieron en que cada caso debe evaluarse en su justa perspectiva.

“Siempre, he creído que una justicia tardía nunca es justicia, pero tampoco una justicia atropellada. Que el proceso sea rápido no lo hace justo; que el proceso sea lento tampoco, porque el concepto ‘lento’ y ‘rápido’ va a depender de las circunstancias del caso”, sostuvo Jorge Toledo Reyna, quien fue fiscal por 14 años, abogado de defensa por cinco años y juez durante 13 años en las regiones de Ponce y Carolina.

El abogado insistió en que el proceso debe ser balanceado para honrar los derechos constitucionales de ambas partes, entre ellos, la presunción de inocencia.

En el cuarto piso del Tribunal de Bayamón, en un espacio frío por los acondicionadores de aire, estaba sentada el jueves la abuela de un joven acusado, que no quiso ser identificada. La mujer tampoco quiso comentar detalles del caso, pero manifestó que han atravesado muchas situaciones los pasados dos años relacionadas con el proceso, y aseguró que quisiera que fuera más ágil.

“Cosas que no deberían estar ocurriendo”

“Ya desde afuera de la Judicatura, he visto cosas que no deberían estar ocurriendo. Las suspensiones en las vistas afectan a las víctimas y a los testigos. Los atrasos y las suspensiones judiciales tienen un efecto desalentador sobre el estado de derecho y los mecanismos de acceso a la justicia, además de que deslegitima, a largo plazo, el sistema judicial”, expresó, por su parte, Francisco Borelli Irrizary, quien fue juez superior por 18 años.

En el pasillo del centro judicial de Bayamón, también el jueves había fiscales y trabajadoras sociales que explicaban a las víctimas lo que sucedía en sus respectivos casos. Todos intentaban contestarles la simple, pero -a la vez- importante pregunta: “¿Por qué tengo que venir otra vez al tribunal?”.

Toledo Reyna, también profesor de derecho penal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, insistió en que las partes deben explicarles, con claridad y empatía, a las víctimas y acusados las razones para transferir un caso de fecha.

“Si hay un área que afecta la vida a las personas es el derecho penal, ya que se está bregando con la libertad de los seres humanos y con la seguridad de la comunidad. Las escuelas también deben incluir en sus cursos, dentro de su programa de estudios sociales, formación sobre procesos judiciales”, indicó Toledo Reyna.

Qué provoca los retrasos

De acuerdo con datos de la OAT, el año fiscal 2021-2022 cerró con 210,293 casos presentados (penales y civiles) en las 13 regiones judiciales y 228,712 casos resueltos, incluidos aquellos que habían sido presentados en años anteriores.

Al mirar las cifras de los pasados cinco años fiscales, el 2021-2022 fue en el que más casos se reportaron. En segundo lugar, se coloca el año fiscal 2018-2019, que cerró con 201,318 casos presentados.

Ambos años corresponden a tiempos posteriores a emergencias en el país, como el huracán María, en 2017, y el inicio de la pandemia de COVID-19, en 2020, que detuvo los trabajos en los tribunales mientras comenzaba el sistema de videoconferencias. La región judicial con más casos es la de Bayamón, que es la más grande al abarcar 10 municipios, y se ha mantenido así consistentemente.

“En la duración de un caso, pueden incidir múltiples variables, como su complejidad, las controversias jurídicas que presenten las partes durante el caso, las apelaciones que pudieran surgir a las órdenes emitidas por un juez, así como las situaciones externas que no son previsibles, como las complicaciones de salud”, aseguró el director de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, Jean-Carlo Pérez Nieves.

Además, indicó que deben considerarse múltiples factores que inciden sobre el volumen de casos, entre los cuales mencionó la merma poblacional y los distintos escenarios atípicos, como eventos atmosféricos de magnitud significativa, como fueron los huracanes Irma y María; los terremotos en el suroeste de la isla, y la pandemia del COVID-19.

“Es importante reconocer que la cantidad de casos asignados a cada juez o jueza depende de factores como la competencia que conlleva su cargo, la materia de los casos, la naturaleza de los procedimientos y la cantidad de casos presentados en la región judicial donde labora”, declaró Pérez Nieves.

De otra parte, Toledo Reyna contó de casos en los que un testigo viaja a otro estado y comete delitos, por lo que, para comparecer al tribunal en Puerto Rico, se necesita transferirlo de cárcel, lo que conlleva más tiempo.

El jurista comentó que el desempeño de las demás agencias involucradas en el sistema judicial también afecta los tribunales, como, por ejemplo, informes que no son entregados a tiempo por falta de recursos o personal.

“Hay tres requisitos para evitar la suspensión: tiene que haber voluntad en el juez, que hoy día eso es valentía, laboriosidad y organización, que es tener control de sala; el juez tiene que estar dispuesto a controlar la sala, a controlar las suspensiones y hacerle frente a cualquier solicitud de transferencia innecesaria”, enumeró, entre tanto, Borelli Irrizary.

Además, insistió que otro aspecto para evitar la suspensión y encontrar reparación a las víctimas es la democratización de los procesos de nombramientos judiciales. Comentó que antes participaban el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las escuelas de derecho y otras entidades en un proceso mucho más abierto.

Actualmente, en el Poder Judicial, hay 47 plazas vacantes de jueces y juezas de distintas competencias. Al momento, hay 339 jueces activos, de los cuales 70 son jueces municipales; 227, jueces superiores; 34, jueces apelativos, y ocho, jueces del Tribunal Supremo.

“Se debe dar participación a la sociedad civil para que conozcan quién es el candidato, de dónde viene, cuál es su formación, cómo piensa en cuanto a las suspensiones de los casos... El Poder Judicial debe ser una fuerza moral poderosa”, apuntó Borelli Irrizary.

Las secuelas de las dilaciones

Mientras el tiempo transcurre, las víctimas sienten revictimización o frustración porque no entienden el proceso o han declarado sobre los hechos en múltiples ocasiones. Otras tienen que ver a sus agresores en sala, lo que aumenta el trauma que han vivido. Además, otro estresor es pensar que tendrán que prepararse emocionalmente para verles.

“Ellos entienden que la dilación les causa más dolor e inseguridad, a veces, que hasta el mismo crimen”, dijo la sicóloga Sonia Sierra, exdirectora de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia. Abundó que hay delitos en los que la persona se tiene que enfrentar con el agresor continuamente en cada señalamiento, lo “que causa mucha ansiedad, y a algunas personas, hasta les causa trauma”.

Eso, precisamente, le pasó a Laura Pérez Hernández, quien tras el impacto de un conductor borracho perdió su pierna izquierda, en 2020. “El tiempo (de espera) me hace sentir mal porque esto es parte del proceso de sanidad, y cada vez que voy al tribunal, pienso que se va acabar, como el 20 de marzo, y no fue así, se volvió a atrasar. Es alargar la agonía de no ponerle fin a este capítulo que me ha tocado vivir por culpa de alguien más”, compartió.

En su caso, Daniel Ortiz Torres, quien se declaró culpable por los hechos imputados, arrojó .20% de alcohol en la sangre luego de impactar con su vehículo a Pérez Hernández y su amiga Giovanna López Albino en febrero de 2020. Hace dos semanas, la lectura de sentencia fue pospuesta hasta el 18 de abril porque la oficial sociopenal no tenía listo su informe.

“Son muchas cosas que cambian en la vida de la víctima a raíz de una agresión, y nadie les pregunta cómo cambió su vida. No es meramente el delito, es que, posterior al delito, hay toda una serie de consecuencias en escalada aumentando el efecto de ese delito”, comentó la sicóloga Sierra.

Borelli Irrizary, por su parte, enfatizó que el tiempo de las víctimas es tan valioso como el de la Judicatura.

“El juez o la jueza debe ver eso, una persona que ha dejado su rutina, su familia o su trabajo para cumplir como testigo, y en el caso de las víctimas, hay que añadirle el quebranto de su reclamo de justicia. Ellos vienen con esa expectativa de que se resuelva el caso”, puntualizó el también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.