Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó hoy, miércoles, la determinación del juez Martín Ramos Junquera, del Tribunal de Humacao, de descalificar a la exfiscal Janet Parra Mercado y los bufetes Prado Law Offices y Prado, Núñez y Asociados, de representar a dos presuntos miembros de la organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro (“Tuntún”) contra quienes pesan cargos de asesinato en primer grado.

Los jueces Olga Birriel Cardona, Fernando Bonilla Ortiz y Ángel Pagán Ocasio confirmaron la decisión del foro primario de descalificar a Parra Mercado, al licenciado Edwin Prado Galarza y los bufetes que lidera, al tiempo que dejaron sin efecto la orden de paralización del proceso judicial contra Elizaul Lazú Abreu y Julio Gómez Umpierre por, supuestamente, dar muerte a Luis Ortiz Castro, testigo principal en un caso contra Berrios Navarro, en hechos que ocurrieron el 1 de mayo del año en curso.

Ramos Junquera acogió una moción presentada, el 17 de junio, por el ministerio público en la que solicitaron las descalificaciones de Parra Mercado y Prado Galarza por violar los cánones éticos 21 y 38, al aludir que los letrados entraron en conflictos de interés al asumir la representación de Lazú Abreu y Gómez Umpierre.

PUBLICIDAD

Parra Mercado fue, hasta el 25 de mayo, la directora de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, por lo que, según el ministerio público, supervisó un caso paralelo relacionado a la organización criminal que Berríos Navarro, supuestamente, dirige. Parra Mercado asumió la defensa de Lazú Abreu el 6 de junio, mientras que Prado Galarza acogió a Gómez Umpierre como cliente al día siguiente.

Según los hechos presentados ante la consideración del juez, Parra Mercado, quien estuvo en su antiguo puesto público por espacio de un año, tuvo el expediente del caso en cuestión durante cerca de 10 meses, desde que el 3 de marzo de 2021 la Fiscalía de Humacao mandó todos los detalles y evidencia al Departamento de Justicia.

Por consiguiente, el ministerio público aludió a que Parra Mercado entró en un conflicto de interés (Canon 21) por conducto de la representación sucesiva adversa, cuando un abogado que, luego de representar a un cliente, intenta representar a otro con intereses adversos.

También aludieron a una violación al Canon 38, que estipula que todo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cualquier empleo o representación legal en casos particulares en relación con los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario público.

En su apelación radicada el 9 de agosto, Parra Mercado y Prado Galarza indicaron que el juez Ramos Junquera erró e incurrió en abuso de discreción al declarar ha lugar la solicitud de descalificación sin que mediaran circunstancias que justificaran tomar dicha acción, “sin considerar la totalidad de las circunstancias, de forma contraria a la prueba desfilada y sin que el ministerio público demostrara que la representación legal impugnada le pudiera causar perjuicio alguno”.

PUBLICIDAD

“Los errores planteados por los peticionarios no se cometieron”, resaltó el panel de jueces. “Si bien reconocemos que el análisis conducente a determinar si procede la descalificación de un abogado acarrea un ejercicio discrecional por parte del juzgador, descartamos que, en este caso, el foro primario incurriera en abuso de discreción al descalificar a los peticionarios”, añadió el panel.

Los jueces resaltaron que, tras analizar la prueba presentada, la resolución y la transcripción de la prueba oral estipulada, “coincidimos en que procedía la descalificación (...) fundamentado en que, en efecto, avalar la representación legal impugnada no solo violenta los cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, en el caso de la licenciada Parra, sino que el conflicto se extiende al licenciado Prado y los bufetes comparecientes bajo la presunción de confidencias compartidas”.

El licenciado Edwin Prado Galarza también fue descalificado, al igual que los bufetes que dirige. (Carla D. Martínez Fernández)

“Tampoco nos cabe duda de que los imperativos éticos le impiden a la licenciada Parra asumir la representación legal de clientes a quienes se les impute o acuse de haber estado involucrados en hechos que hayan sido objeto de investigaciones que dirigió, supervisó o de las cuales participó en el descargo de sus funciones mientras formó parte del Departamento de Justicia. Ello tiene el resultado irrefutable de configurar un conflicto de interés por representación sucesiva adversa”, añadieron.

“Consecuentemente, resulta contrario a los estándares éticos que rigen a la profesión legal en Puerto Rico que, posteriormente, y ya en el ejercicio de la práctica privada, asuma la representación legal de ciudadanos que fueron objeto de investigaciones en las que estuvo involucrada como representante de ministerio público”, resaltó el panel.

PUBLICIDAD

El panel luego resalta el testimonio del teniente Iván Bahr Silva, de la División de Drogas Metro, quien declaró en una vista que trabajó el plan 100x35, dirigido a investigar organizaciones criminales, junto con Parra Mercado, que se reunían casi a diario o semanalmente, y que la letrada sabía que Berríos Navarro era una persona de interés en dicha investigación en la zona de Humacao.

“Si bien somos conscientes de que el teniente Bahr reconoció que el señor Lazú no era objeto de investigación como parte de la conceptualización y ejecución del plan 100x35, constituye una hecho incontrovertido que el señor Berríos sí lo era y que ambos pertenecían a la misma organización criminal. Tampoco se puede perder perspectiva que, aunque el señor Berríos no es, ni ha sido cliente de la licenciada Parra, al señor Lazú se le imputa participación en el asesinato del señor Ortiz, que era el testigo esencia contra el señor Berríos en un caso que surgió de hechos que sí formaron parte del plan 100x35. Consecuentemente, se trata de hechos paralelos cuya estrecha relación entre sí configuran el conflicto de interés cuya existencia los peticionarios rechazaron bajo la premisa de que la licenciada Parra no participó de investigaciones en las que involucrara directamente a su cliente”, recalcó el panel.

Además de Lazú Abreu y Gómez Umpierre, quienes enfrentan 12 cargos, el caso judicial tiene como imputados a José Antonio Lozada Ramos, alias “Pau”, y a Edwin Yamil Berríos Navarro, alias “Coco”, así como a Tuntún. Estos últimos dos aún no han sido capturados por las autoridades.