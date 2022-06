Tras marcharse de Puerto Rico sin previo aviso el día en el que debía declarar en el caso por el asesinato del boxeador Héctor “Macho” Camacho y de su amigo Adrián Mojica, el testigo estrella del caso William Ojeda Ramos se encuentra en custodia de las autoridades en Florida, supo El Nuevo Día.

El testigo “indispensable” del Ministerio Público tomó un vuelo desde Puerto Rico hacia el estado el pasado miércoles –dos días después de llegar a la isla–, fecha en que tenía pautado testificar en la vista preliminar por el crimen del 20 de noviembre de 2012.

En declaraciones escritas compartidas con este diario la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó que el Ministerio Público no emitiría declaraciones sobre este caso, cuya vista preliminar en alzada está pautada para el próximo 8 de julio.

“Como se informó al tribunal, nos encontramos realizando todas las gestiones en ley para asegurar la comparecencia del testigo. Todo caso representa retos, pero tenemos el compromiso de procesar a los responsables, y no vamos a claudicar”, abundó la fiscal.

El viernes pasado, un juez del Tribunal de Bayamón determinó no causa contra los cinco imputados del doble asesinato, basado en que la Fiscalía no estaba preparada debido a la ausencia del testigo, quien logró salir del país estando bajo vigilancia del Estado.

Ese mismo día el Ministerio Público activó varios mecanismos para asegurar la comparecencia de Ojeda Ramos. A petición de Fiscalía, el tribunal lo certificó como un testigo “indispensable” y solicitó la intervención de las autoridades de Florida para que se ordene su comparecencia de forma compulsoria.

El Ministerio Público también notificó a la Fiscalía de Florida que el hombre se ausentó a una vista celebrada el 8 de junio en el Tribunal de Bayamón, pese a haber sido citado, por lo que “incumplió con una de las condiciones impuestas como parte de una probatoria concedida en dicho estado, de manera que se inicie el proceso de revocación”.

Otro mecanismo que invocó el Ministerio Público es la “Ley uniforme para asegurar la asistencia de testigos que se encuentren en o fuera del Estado Libre Asociado en casos criminales”, también conocida como la Ley Núm. 60 del 13 de mayo de 1934.

En específico, activó el artículo 2, sobre la citación de testigos de otro estado o territorio para declarar en Puerto Rico (34 L.P.R.A. Sección 1472).

“Si un habitante de un estado, por cuyas leyes pueda ordenarse a las personas que en él residan a comparecer y declarar en juicios criminales en Puerto Rico, es un testigo necesario en un proceso por delito grave pendiente en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, el juez de dicho tribunal puede expedir una certificación bajo el sello del tribunal exponiendo estos hechos y especificando el número de días por el que necesitará a dicho testigo”, reza la ley.

Contra Ojeda Ramos pesaban dos órdenes de arresto, una por la solicitud de revocación de probatoria y otra al amparo de la Ley 60 de 1934.

Los imputados por el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2012 son Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan I. Figueroa Rivera, Joshua Méndez Romero, Luis G. Ayala García y Jesús Naranjo Adorno.

Los 27 cargos contra estos hombres fueron presentados por el Departamento de Justicia el pasado 9 de marzo, después de casi diez años de espera para esclarecer el caso. Entre las denuncias había cargos por conspiración y asesinato en primer grado.

Reacciona López Mulero

Por su parte, la licenciada Mayra López Mulero, afirmó que la defensa está lista para continuar con el caso si el Ministerio Público logra que Ojeda Ramos se siente en la silla de los testigos.

“Todas las acciones de él (Ojeda Ramos) denotan que no quiere declarar y, si no quiere declarar, es probablemente porque sabe lo que le espera. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, y él sabe perfectamente que nosotros –los abogados de la defensa– contamos con toda la información para desacreditar su testimonio, para impugnarlo y para demostrar que él no sabe de propio personal conocimiento que sabe lo que dice que sabe”, acotó.

La identidad de Ojeda Ramos fue revelada por Fiscalía a finales del pasado marzo, tras la insistencia de la defensa de los cinco imputados en este caso.

Casi un mes luego, en la continuación de la vista preliminar el 26 de abril, Fiscalía reveló que el hombre no acudiría a testificar ese día porque se entregó a las autoridades en los Estados Unidos. Se desconoce la naturaleza del crimen por el que Ojeda Ramos cumple probatoria en Florida.