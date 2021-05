La Asociación de Fiscales de Puerto Rico afirmó el martes que el Ministerio Público actuó en al caso de Andrea Ruiz Costas “en cumplimiento de su ministerio y adheridos a las normas legales y administrativas que rigen el procesamiento de los delitos” de violencia doméstica, y aseguró que el sistema falló en protegerla a pesar de que la mujer detalló el patrón de acecho del cual fue víctima previo a ser asesinada por su expareja.

“En el caso de Andrea, el Ministerio Público presentó un Artículo 3.1 (Maltrato) de la Ley 54 (para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica). Conforme a las normas de derecho aplicables, y según dispuesto en la Regla 6 (a) de Procedimiento Criminal, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez podía entender que existía la creencia razonable de que probablemente se había cometido un delito grave y que el imputado lo cometió, sin la necesidad de que se le presentara evidencia física de los mensajes. Entiéndase, bastaba su testimonio bajo juramento”, explicó la organización.

Las expresiones del gremio intentan aclarar el proceso legal que se lleva a cabo durante la determinación de causa para arresto, luego que se diera a conocer que la magistrada Alvarado Rodríguez ignoró los reclamos de Ruiz Costas, quien acudió al Tribunal de Primera Instancia de Caguas el 26 de marzo a denunciar criminalmente a Miguel Ocasio Santiago, un guardia de seguridad con quien había tenido una breve relación romántica y que, tras ella terminar la relación, comenzó a hostigarla y amenazarla.

PUBLICIDAD

En esa vista por videoconferencia no participó ningún fiscal, algo que, al momento, no es requerido por ley.

La asociación indicó que la Regla 6 de Procedimiento Criminal “no requiere que se presente evidencia física, basta con el testimonio bajo juramento o afirmación de una persona con conocimiento personal de los hechos, e incluso, es suficiente para los miembros de la Policía Estatal, en todos los casos, y otros funcionarios y empleados públicos, en los casos relacionados con el desempeño de sus deberes y funciones, jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito les consten por información y creencia”.

Asimismo, detallaron que en una vista de determinación de causa para arresto no hay que autenticar la evidencia. “Basta con la evidencia testimonial de un testigo con conocimiento de los hechos. Ahora bien, si es errada la contención de que para la determinación de causa para arresto era necesario la presentación de los mensajes de texto, es aun de mayor alcance el error, cuando se le expresa a los medios y a la ciudadanía, que los mensajes de texto había que autenticarlos en esa etapa”, señalaron.

La Asociación de Fiscales enumeró las razones por las que el sistema “le falló a Andrea”, tanto en esa vista de determinación de causa, como el día antes, cuando la víctima solicitó una orden de protección y le fue denegada:

1. Al decidir aplicar por analogía las normas de otras etapas del procedimiento criminal, a la etapa de determinación de causa para arresto.

2. Cuando a pesar de Andrea haber narrado el patrón de acecho del cual fue víctima y haber esbozado clara y detalladamente los elementos para expedir al menos una orden de protección, no la expidieron.

PUBLICIDAD

3. Cuando a pesar de Andrea haber puesto a disposición como evidencia el contenido de su celular, éstos no fueron evaluados en el momento de hacer la determinación de causa/no causa de su hoy asesino confeso.

4. Al no tomar en consideración los mensajes del celular de Andrea, cuando ésta podía testificar sobre las características distintivas del contenido recibido conforme a lo resuelto en el caso de Rosado vs. Global Healthcare, 2020 T.S.P.R. 136.

“Que nuestra ciudadanía tenga la certeza que el Departamento de Justicia de Puerto Rico representado por los Fiscales y Procuradores, continuaremos, procurando vigorosa y diligentemente ante los foros judiciales del país, el auxilio y amparo que necesitan to das las víctimas de la violencia de género”, agregaron.

Asociación Puertorriqueña de la Judicatura señala deficiencias de Justicia

En respuesta al comunicado de la Asociación de Fiscales, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos Salgado Schwarz señaló que el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía, también le falló a Andrea desde el primer momento que acudió a los tribunales a buscar protección.

“El sistema le falló a Andrea al no levantar expediente o sumario fiscal en el caso sometido ante la Jueza Alvarado Rodríguez. No entrevistarla en detalle, ni incluir en la lista de testigos a declarar todas las personas que durante el testimonio Andrea mencionó como personas que tenían propio y personal conocimiento de lo que ella estaba declarando. El sistema le falló a Andrea al no levantar expediente o sumario fiscal en el caso sometido ante la Jueza Alvarado Rodríguez. No entrevistarla en detalle, ni incluir en la lista de testigos a declarar todas las personas que durante el testimonio Andrea mencionó como personas que tenían propio y personal conocimiento de lo que ella estaba declarando”, sostuvo en un comunicado.

PUBLICIDAD

Salgado Schwarz comentó que Justicia tampoco protegió a Ruiz Costas al no solicitar una Vista de Regla 6 en Alzada inmediatamente después de que la Jueza Alvarado tomara su determinación judicial de no causa para arresto. “Mediante este recurso, se celebraría una nueva vista, ante otro u otra Juez, y se pudieron haber atendido las tres instancias que los distinguidos Fiscales indican fueron fallas en el sistema en contra de Andrea”, señaló.

“El sistema le falló a Andrea por treinta y cuatro días subsiguientes sin que los Fiscales hicieran la solicitud indicada anteriormente, hasta el día de su muerte”, agregó.