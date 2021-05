La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez no hizo ni una pregunta a Andrea Ruiz Costas tras esta contarle durante ocho minutos, y en extraordinariamente íntimos detalles, el calvario que atravesaba con el hombre que, poco más de un mes después de la vista, la asesinó e intentó disponer de su cuerpo quemándolo, según se desprende de un audio de la vista dado a conocer esta tarde.

El audio lo dio a conocer el medio digital Noticel, que dice haberlo obtenido de fuentes no identificadas. En el audio se oye a Ruiz Costas contando con sumo detalle a la jueza los acosos a los que sometía Miguel A. Ocasio Santiago. Tras la mujer concluir, la jueza simplemente respondió: “Por la prueba presentada y creída, el tribunal determina no causa en esta etapa del procedimiento. Ehh, eso sería todo por mi parte, que tengan buenas noches…”.

La vista ocurrió el 26 de marzo, comenzó a las 7:50 de la noche y duró solo 12 minutos. La mayor parte de los cuatro minutos adicionales a los ocho que duró el testimonio de Ruiz Costas los tomó la jueza Alvarado Rodríguez, quien atendió el proceso por videoconferencia desde su casa, cuestionando la hora a la que le había sido traído el caso. En la sala estaban presentes Ruiz Costas, Ocasio Santiago y el policía que tomó la denuncia de ella, Ernesto Zayas.

Poco más de un mes después de la vista, Miguel A. Ocasio Santiago asesinó a Andrea Ruiz Costas en su casa y quiso disponer de su cadáver en Cayey.

El audio confirma lo que El Nuevo Día y otros medios habían reportado en torno a la actitud de la jueza Alvarado Rodríguez durante el proceso. La propia Ruiz Costas, en audios que envió a una amiga no identificada antes de su muerte, había revelado que la jueza parecía más preocupada por la hora en que estaba trabajando que por la situación de ella.

“La que me tocó de jueza por la noche, ella estaba en... por la hora en que se había empezado a radicar el caso y qué sé yo ni qué. El agente le dijo ‘ella llegó aquí a las 3:00, fuimos a fiscalía, entre aquí, entre que llega el acusado, entrevistarlo, conseguirla a usted…”, dice Ruiz Costas en uno de los audios. “Yo creo que ella en verdad dio no causa porque ella lo que estaba era hastiada, tenía una careta y ella estaba peleando con nosotros por la videollamada”, relató Ruiz Costas a su amiga, que no ha sido identificada.

La fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez había apoyado la versión de los audios de Ruiz Costas.

“La jueza no estaba en el mejor ánimo de atender el caso. Se escucha como que reclamándole al policía por qué el caso llegó ahora, porque los hechos son de otro día. El policía le explica. Él da explicaciones. El caso se tenía que radicar por lo peligroso de las denuncias. Es de esos casos que no podían esperar”, dijo Pérez, quien la primera vez que habló de esto a El Nuevo Día dijo que el caso estuvo ante la jueza poco después de las 6:30 de la tarde.

Pérez ha dicho que varios jueces y juezas del Tribunal de Caguas se quejan de que se les ponga a trabajar después de su horario regular de las 4:30 de la tarde y cuestionan a los fiscales y agentes cuando les llevan casos después de esa hora.

La fiscal Aracelis Pérez había adelantado que la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez "no estaba en el mejor ánimo" de atender el reclamo de Andrea Ruiz Costas.

Ruiz Costas contó a Alvarado Rodríguez del patrón de acoso al que la sometía Ocasio Santiago, de cómo se le aparecía por su trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial Montehiedra, de cómo entró al carro de ella a husmear con una llave que mantuvo después de concluida la relación y de las amenazas de divulgar imágenes íntimas, algunas de las cuales había extraído del teléfono de ella sin su consentimiento. También le contó que el hombre creo una cuenta falsa de Facebook desde la cual, fingiendo ser otra persona, la amenazaba con divulgar las imágenes íntimas.

La mujer ofreció a la jueza Alvarado Rodríguez mostrarle textos amenazantes que el hombre le enviaba, pero la jueza no le prestó atención y dio por concluida la vista sin encontrarle causa para arresto. El 29 de abril, Ocasio Santiago, de 40 años, mató a Ruiz Costas, de 35, en su casa en Caguas y trató de disponer de su cadáver quemándolo en un paraje solitario en Cayey.

La familia de Ruiz Costas, cuya madre solicitó mediante declaración jurada que se difundiera el audio de la vista, dijo esta tarde en comunicado de prensa que estaba al tanto de que le audio se había filtrado.

“Precisamente, nuestra solicitud a los Tribunales del país era ésta. Lamentamos que no fuese por medio del Tribunal que se divulgara esta información que solicitamos mediante Declaración Jurada el pasado 7 de mayo. Aún así, confiamos en que haya transparencia y se haga la justicia que nuestra Andrea merece”, dijo la familia Ruiz Costas.

El Tribunal Supremo ha rechazado dos veces dar a conocer los audios de la vista del 26 de marzo, así como la ocurrida un día antes, cuando Ruiz Costas intentó, sin éxito, obtener una orden de protección contra Ocasio Santiago.

Las más reciente de estas decisiones del Supremo ocurrió hoy y fue en respuesta a un recurso que tenía pendiente la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, cuyo juez administrador, Ricardo Marrero, había adelantado que no tendría objeción en dar a conocer los materiales si se eliminaban las partes que fueron consideradas lesivas a la dignidad o intimidad de Ruiz Costas.

El reclamo de la Asppro ante el juez Ruiz Costas estaba citado para vista para mañana. Pero antes de que la vista pudiera llevarse a cabo, el Supremo acogió el caso y denegó la petición, argumentando que ni siquiera censurando lo que se entienda es lesivo para la dignidad o intimidad de Ruiz Costas se justifica la divulgación de los materiales.

“Eliminar las partes sensitivas o íntimas del audio no salvaguarda el mandato de confidencialidad que la ley le revierte a estos asuntos. Por el contrario, abriría el debate de qué es sensitivo o íntimo y qué no lo es. La víctima de violencia doméstica que acude al tribunal en busca de ayuda no debe enfrentar el temor de que la grabación de lo que se vierta en ese proceso pueda ser divulgado a cualquier persona o medio, en todo o en parte, para compartirlo con el público en general. Esto es precisamente lo que la ley pretende evitar”, dice el máximo foro judicial, que la semana pasada ya había determinado, en votación igual 5-3, mantener secreto lo que pasó con Ruiz Costas en la corte.

Los días 25, 26 y 31 de marzo Ruiz Costas acudió al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a solicitar, primero, una orden de protección y, segundo, a denunciar criminalmente a Ocasio Santiago, un guardia de seguridad con quien había tenido una breve relación romántica y que, ella terminar la relación, comenzó a hostigarla y amenazarla.

El 25 de marzo, la jueza Sonya Nieves denegó la orden de protección y, en cambio, los citó a ella y al agresor el 31 de marzo.

El Supremo dijo la semana pasada que no autorizaría la divulgación de los materiales en esas vistas para no revictimizar a Ruiz Costas y para no disuadir a otras víctimas de violencia de género de acudir a las cortes a buscar ayuda por temor de que se hagan públicos sus reclamos. No tomó en cuenta por que disposición constitucional, todos los procesos criminales, incluyendo las vistas de causa para arresto, son de carácter público.

La nueva decisión del Supremo se produjo apenas unas horas después de que el Oveseas Press Club (OPC), otro gremio de comunicadores, solicitara reconsideración a su determinación de la semana pasada, argumentando principalmente que no existe disposición alguna que disponga la confidencialidad de los procesos criminales por violaciones a la ley de violencia doméstica y ahora con declaraciones de la familia de la víctima en apoyo de su postura.