Argumentando principalmente que no existe disposición alguna que disponga la confidencialidad de los procesos criminales por violaciones a la ley de violencia doméstica, y ahora con declaraciones de la familia de la víctima en apoyo de su postura, el Overseas Press Club (OPC) solicitó esta mañana al Tribunal Supremo que reconsidere su decisión de no permitir la divulgación de los materiales de las vistas judiciales a las que compareció Andrea Cristina Ruiz Costas buscando, sin éxito, auxilio del hombre que terminó asesinándola.

“No existe ni tan siquiera una sola mención en toda la Ley 30-2011 (que creó las salas especializadas de violencia doméstica en las cortes), su exposición de motivos, o los informes legislativos aprobados por la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico durante su consideración, de la palabra confidencialidad”, dice la moción de la OPC.

“Y es que la confidencialidad, que hace alusión a una secretividad de los procesos, no es lo mismo que el control de acceso que faculta al ‘Juez que preside la sala especializada [de] determinar qué personas del público pueden acceder a la misma’. El propio articulado reconoce el que público puede estar presente en sala, y recae en el control de sala que se ejerce en el momento, no de forma retroactiva por un juez que no esté presidiendo la misma. En eso, la letra de la ley es clara y la intención legislativa también”, agrega la moción.

El jueves pasado, en decisión de 5-3, el Tribunal Supremo decidió en contra de divulgar audios, vídeos u otros materiales que revelen lo que pasó los días 25, 26 y 31 de marzo, cuando Ruiz Costas acudió al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a solicitar, primero, una orden de protección y, segundo, a denunciar criminalmente a Miguel A. Ocasio Santiago, un guardia de seguridad con quien había tenido una breve relación romántica y que, ella terminar la relación, comenzó a hostigarla y amenazarla.

El Tribunal Supremo decidió en votación 5-3 que divulgar los materiales relacionados a las comparecencias de Ruiz Costas a corte la revictimizaría.

El 25 de marzo, la jueza Sonya Nieves denegó la orden de protección y, en cambio, los citó a ella y al agresor el 31 de marzo. El 26 de abril, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez no encontró causa para arresto contra Ocasio Santiago, en una audiencia de la que se ha denunciado, incluso por la propia Ruiz Costas en audios que envió a una amiga antes de morir, que la jueza estaba molesta porque la citaron a entender en ese caso después de su horario regular de trabajo.

El 29 de abril, Ocasio Santiago, según su propia confesión, mató a Ruiz Costas en su casa en Caguas e intentó disponer de su cuerpo quemándolo en un paraje solitario en Cayey.

El Tribunal Supremo dijo que no autorizaría la divulgación de los materiales en esas vistas para no revictimizar a Ruiz Costas y para no disuadir a otras víctimas de violencia de género de acudir a las cortes a buscar ayuda por temor de que se hagan públicos sus reclamos. No tomó en cuenta por que disposición constitucional, todos los procesos criminales, incluyendo las vistas de causa para arresto, son de carácter público.

“Revelar la información (de las comparecencias de Ruiz Costas a corte) no lesiona derechos fundamentales de terceros. Los únicos sucesores del derecho a la intimidad de Andrea Cristina claman al igual que el Pueblo de Puerto Rico por saber qué fue lo que pasó”, dice la moción del OPC.

Después del jueves, hubo dos eventos notables en esta controversia.

Primero, la madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, quien sepultó a su hija en una ceremonia íntima este fin de semana de madres, publicó una declaración jurada dirigida al Tribunal Supremo en la que apoyó que se divulguen los materiales, indicando que “habiendo fallecido mi hija víctima de asesinato, es imposible su revictimización”.

Además, en respuesta a una petición de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) sometida directamente ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, el juez administrador de la Región Judicial de Caguas, Ricardo Marrero, dijo que no tendría objeción con divulgar los materiales censurando las partes que se entienda que puedan ser lesivas a la dignidad de Ruiz Costas. La Asppro está citada a una vista mañana sobre su caso.

Tanto la Asppro como el OPC han criticado duramente que el juez Marrero haya citado a esa vista a la madre de Ruiz Costas.

“Es de conocimiento público que durante el fin de semana del 8 al 9 de mayo de 2021 la madre de Andrea Ruiz Costas estuvo inmersa junto a sus familiares en el doloroso proceso de decirle adiós a su hija durante los actos fúnebres llevados a cabo de forma íntima”, dice la moción de la Asppro, en la que solicita que deje sin efecto la citación de Costas Rodríguez. "

“Con el fin de evitar una potencial revictimización de la madre de la peticionaria-víctima y en un acto de prudencia y solidaridad en estos momentos tan sensitivos, solicitamos que se releve a la madre de Andrea Ruiz Costas de comparecer a este proceso administrativo, así como a cualquier miembro de su familia”, agrega la Asppro.

“No hay una parte más afectada por el cruel asesinato de Andrea Cristina, aparte de la víctima, que sus familiares. La citación a la vista de unas personas dolidas, que han procurado estar fuera del ojo público, mientras están atravesando los procesos fúnebres de su ser querido, para comparecer a discutir qué constituye “información íntima, personal o familiar” de Andrea Cristina es la definición misma de revictimización”, manifestó, por su parte, el OPC.