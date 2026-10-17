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Ataque a escobazos contra un auto en Aguada termina con orden de arresto: joven enfrenta cargos

El incidente ocurrió el jueves, cuando una familia se disponía a salir para atender una emergencia

17 de octubre de 2026 - 1:13 PM

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Una imagen de archivo de un palo de escoba. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un joven de 20 años enfrenta cargos en ausencia por presuntamente utilizar el palo de una escoba para golpear en repetidas ocasiones el cristal delantero y el bonete de un vehículo en el que se encontraban tres personas, de 46, 75 y 80, en Aguada, informó la Policía de Puerto Rico.

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La Uniformada identificó al imputado como Ryan Sánchez Sánchez, residente de ese municipio, contra quien la Fiscalía presentó cargos por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, daños agravados y portación y uso de un arma blanca.

Según la investigación policial, el incidente ocurrió el jueves, cuando los perjudicados se disponían a salir en un vehículo Hyundai Venue negro para atender una emergencia familiar. En ese momento, el joven presuntamente utilizó el palo de una escoba para impactar varias veces el cristal frontal y el bonete del automóvil.

El caso fue consultado con el fiscal Héctor Crespo, quien instruyó la presentación de los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Jayleen González, del Tribunal de Aguadilla, quien halló causa probable para arresto e impuso una fianza de $60,000. Además, expidió una orden de arresto contra Sánchez Sánchez.

Los cargos incluyen maltrato a una persona de edad avanzada, bajo el artículo 127 del Código Penal; daños agravados, conforme al artículo 199 del Código Penal, y portación y uso de arma blanca, al amparo del artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis Rodríguez Vargas, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, bajo la supervisión de los sargentos Delvin Ruiz Acevedo y Evelyn Vargas Barreto, y la dirección del teniente Orlando Adames Cardona.

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Breaking NewsTribunalesAgresionesDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoAguada
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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