Audri Nix defiende su derecho a la libre expresión y llega al tribunal con nuevo mensaje para el PNP

“Necesitamos recibir una evidencia que hemos solicitado y no nos ha llegado, y por eso solicitamos que se transfiera la vista para el miércoles que viene, 15 de enero. Ese día, diremos el o los delitos que vayamos a radicar ”, dijo Rivera Sánchez, aunque no precisó de qué material se trataba.

En unos vídeos en su cuenta de Instagram, la también expareja del artista Álvaro Díaz afirmó que no amenazó a la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que dijo: “muerte al PNP, muerte Jenniffer” y no “muerte a Jenniffer” o “vayan a matar a Jenniffer” .

“Los fiscales nos dijeron que no estaban preparados. Nosotros sí lo estamos. Los términos siguen corriendo. Tienen hasta el 4 de marzo, si no el caso se desestima y no lo pueden presentar. Este es un claro caso de libertad de expresión y los derechos hay que ejercitarlos y es importante ejercitarlos. De otra manera, son letra muerta”, comentó, por su parte, el licenciado Moraza Ortiz.