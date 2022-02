La vista preliminar contra Olbiny de la Rosa Rojas, sospechoso del asesinato de Luis Leonardo Betances Galíndez, de 22 años, fue pospuesta debido a retrasos provocados ante los protocolos por la pandemia de COVID-19 en las cárceles.

A dos semanas de haber ocurrido el crimen en Río Piedras, el imputado de 36 años aún no tiene un abogado y no ha sido entrevistado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El asesinato de Betances Galíndez ocurrió en la madrugada del lunes, 7 de febrero de 2022. Según la Policía, el joven estaba en un negocio en la barriada Capetillo cuando se suscitó un altercado con otro hombre que se encontraba en el lugar, y quien presuntamente le disparó afuera del establecimiento.

De la Rosa Rojas fue arrestado un día después y presentado por el Departamento de Justicia ante una jueza que le impuso una fianza de $2.8 millones. Durante el arresto, al individuo se le ocupó una pistola semiautomática calibre .40, dos kilos de cocaína y $31,000 en efectivo.

En la Sala 606 del Tribunal de San Juan, la jueza Alexandra Rivera Sáez determinó mover la vista preliminar para el próximo 11 de marzo.

Por su parte, el fiscal Carlos Alonso Sánchez detalló en sala que el Ministerio Público presentará tres testigos adicionales en el proceso de vista preliminar, entre ellos dos agentes de la Policía y una fémina. El agente investigador inicial también testificará en el caso.

En entrevista con el periodista Benjamín Torres Gotay, la madre del joven asesinado, Christel Galíndez, compartió el duelo que vive desde la cruel pérdida de uno de sus tres hijos. Pero el dolor de enterrar a su retoño no la aparta de su fin: asegurar que el futuro de su nieta, hoy de tres años, no se enturbie por la dolorosa pérdida de ambos padres.

Y es que, el 31 de julio de 2021, fue asesinada la madre de la niña y expareja de Betances Galíndez, Andrea Sofía Sánchez Parrilla, también de 22 años, por un desconocido que le disparó porque pensó que esta lo seguía desde su auto.

Por el crimen ocurrido en la Plaza del Mercado de Río Piedras fue sentenciado a 50 años de cárcel Bernardo Acosta Hernández, de 26 años, alias “Marinito”.

“Ese hombre… no sé ni por qué lo hizo, permita Dios algún día me lo haga saber, por qué le quitó la vida a mi hijo. Mi hijo no era de la calle, mi hijo le tenía hasta miedo a las pistolas, mi hijo le tenía miedo a la muerte”, sollozó la madre de Betances Galíndez.

De la Rosa Rojas enfrenta cargos por asesinato en primer grado, por riesgo a la seguridad pública tras disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas, por el asesinato del joven padre.