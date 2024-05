A su salida del Departamento de Justicia, Díaz Sánchez indicó que, entre la evidencia entregada, hay documentos de Physician Correctional. No obstante, limitó, en esta ocasión, sus declaraciones públicas. “No estoy en libertad de hacer expresiones que afecten la investigación, cumplí con todo el proceso bajo juramento”, enfatizó.

Más temprano, previo a su entrevista, el candidato primarista manifestó que, si la citación era con el propósito de lograr esclarecer el asunto y fijar responsabilidades, cooperaría. “Si es una investigación con algún propósito de carpetear a esos servidores públicos, a mi persona o cualquier otra cosa, vamos a cooperar, pero no vamos a ser partícipes de eso ”, subrayó en referencia a sus informantes.

Al abandonar la agencia, en la tarde, dijo que no se sintió intimidado ni hubo señales del supuesto carpeteo. “Eso no ocurrió”, aseguró. “No entramos ni me pidieron información de fuentes ni nada de eso”.