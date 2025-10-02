Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
80°despejado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para juicio contra hombre acusado de feminicidio en residencial de San Sebastián

Malvin Villanueva Galarza atravesó una evaluación de procesabilidad en enero

2 de octubre de 2025 - 8:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lunes la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, asignó a Carballo Nogueras a una sala criminal del Tribunal de Ponce. (GFR MEDIA)
El juez José Tomás Román Barceló, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para juicio, en la tarde del miércoles, contra Malvin Villanueva Galarza por la muerte de su pareja, Yesenia González Ayala.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez José Tomás Román Barceló, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para juicio contra Malvin Villanueva Galarza, acusado por el asesinato de su pareja, Yesenia González Ayala, en hechos registrados en noviembre de 2024 en San Sebastían, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La agencia indicó que Villanueva Galarza fue evaluado, en enero, por un perito para determinar si era procesable, todo como parte de una orden emitida por Román Barceló (Regla 240). La vista de procesabilidad se llevó a cabo el 25 de febrero, en la que Román Barceló acogió la evalación del perito que determinó que el acusado es procesable.

La Regla 240 es aplicable cuando existe evidencia de que el acusado pudiera estar mentalmente incapacitado o que no puede comprender el proceso judicial que enfrentará.

La Fiscalía de Aguadilla presentó contra Villanueva Galarza, de 28 años, y un cargo de asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio, y un cargo no especificado bajo la Ley de Armas.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2024 en el residencial Andrés Méndez Liceaga.

Malvin Villanueva Galarza, enfrenta cargos por feminicidio y Ley de Armas.
Malvin Villanueva Galarza, enfrenta cargos por feminicidio y Ley de Armas. (Suministrada Policía)

Villanueva Galarza, supuestamente, sostuvo una discusión con González Ayala, de 49 años, cuando, presuntamente, el acusado le propinó 30 puñaladas en el apartamento que compartían.

González Ayala fue transportada al hospital San Carlos Borromeo de Moca, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La madrugada de los hechos, Villanueva Galarza fue quien alertó a las autoridades mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. El hombre, en principio, indicó que salió para comprar cigarrillos y que, al regresar a las 12:30 a.m., encontró a su pareja herida.

No obstante, la Policía luego aseguró que, supuestamente, Villanueva Galarza confesó a la Policía que apuñaló a González Ayala durante un altercado.

Román Barceló citó la lectura de acusación para el 15 de octubre, y señaló el inicio del juicio para el 4 de noviembre.

Tags
Breaking NewsfeminicidioTribunal de AguadillaCICPolicía de Puerto RicoResidenciales públicosAsesinato de mujeresDepartamento de JusticiaTribunal de Aguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: