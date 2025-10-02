Causa para juicio contra hombre acusado de feminicidio en residencial de San Sebastián

El juez José Tomás Román Barceló, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para juicio contra Malvin Villanueva Galarza, acusado por el asesinato de su pareja, Yesenia González Ayala, en hechos registrados en noviembre de 2024 en San Sebastían, informó el Departamento de Justicia.

La agencia indicó que Villanueva Galarza fue evaluado, en enero, por un perito para determinar si era procesable, todo como parte de una orden emitida por Román Barceló (Regla 240). La vista de procesabilidad se llevó a cabo el 25 de febrero, en la que Román Barceló acogió la evalación del perito que determinó que el acusado es procesable.

La Regla 240 es aplicable cuando existe evidencia de que el acusado pudiera estar mentalmente incapacitado o que no puede comprender el proceso judicial que enfrentará.

La Fiscalía de Aguadilla presentó contra Villanueva Galarza, de 28 años, y un cargo de asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio, y un cargo no especificado bajo la Ley de Armas.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2024 en el residencial Andrés Méndez Liceaga.

Malvin Villanueva Galarza, enfrenta cargos por feminicidio y Ley de Armas. (Suministrada Policía)

Villanueva Galarza, supuestamente, sostuvo una discusión con González Ayala, de 49 años, cuando, presuntamente, el acusado le propinó 30 puñaladas en el apartamento que compartían.

González Ayala fue transportada al hospital San Carlos Borromeo de Moca, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La madrugada de los hechos, Villanueva Galarza fue quien alertó a las autoridades mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. El hombre, en principio, indicó que salió para comprar cigarrillos y que, al regresar a las 12:30 a.m., encontró a su pareja herida.

No obstante, la Policía luego aseguró que, supuestamente, Villanueva Galarza confesó a la Policía que apuñaló a González Ayala durante un altercado.