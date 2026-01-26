Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para juicio contra hombre por causar la muerte de mujer y bebé mientras conducía ebrio

El imputado renunció a la vista preliminar

26 de enero de 2026 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que la conductora fue impactada pese a intentar esquivar el otro auto moviéndose al paseo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Bayamón encontró causa para juicio contra un hombre imputado de conducir ebrio al momento de causar la muerte de una mujer y su hija de un mes de nacida en Vega Baja.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó hoy que José Manuel Maldonado Morales renunció a la vista preliminar, por lo que pasará directo a la etapa de juicio.

La jueza Ethel Ruiz Fernández señaló la vista de lectura de acusación para el próximo 2 de febrero y el inicio del juicio en su fondo para el 3 de marzo.

En relación a la muerte de Michaiska Marie Romero Rodríguez y su bebé de un mes de nacida, la Fiscalía de Bayamón radicó siete cargos contra Maldonado Morales el pasado 23 de noviembre.

Las denuncias alegan delitos de negligencia e imprudencia al conducir, causar la muerte, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y causar daño corporal grave, en violación a la Ley Núm. 22-2000, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, mientras manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes por la carretera PR-137, en Vega Baja.

Tras el impacto vehicular. causado por Maldonado Morales, la conductora Romero Rodríguez falleció en el acto junto con su bebé Chaismary Marie Romero, quien viajaba en su asiento protector.

De igual modo, a raíz del impacto, el esposo de la fallecida y padre de la bebé sufrió lesiones corporales que lo llevaron a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

Según la investigación de la Policía, a cargo del agente División de Patrullas y Carreteras de Manatí, Jonathan López Soto, el choque vehicular ocurrió el día sábado 22, de noviembre de 2025, a eso de las 3:45 p.m.

La investigación encontró que Maldonado Morales conducía un Acura TSX color blanco cuatro puertas del año 2006, en dirección de Vega Baja a Morovis, “con una velocidad para la cual perdió el control y dominio del vehículo, invadiendo así el carril contrario e impactando una Mitsubishi Mirage color blanco cuatro puertas del año 1998 que era conducida por Romero Rodríguez”, apuntó el comunicado de Justicia.

El conductor permaneció en la escena y luego fue llevado a la División de Tránsito de Manatí para realizarle la prueba de alcohol de aliento para detectar alcohol en el organismo, que arrojó 0.108%. El máximo permitido por ley es 0.080%.

