Citan nueva vista en caso contra Audri Nix por protesta en la misa de toma de posesión de la gobernadora

“Nosotros estamos enfrentando una situación donde la respuesta gubernamental a la libertad de expresión la hemos visto en todo Puerto Rico. La vimos ayer (miércoles) en Rincón. La hemos visto cada vez que hay una expresión contraria a la gestión del gobierno. Esto no es un evento aislado, es parte de algo que hemos visto en toda la isla y, por esa razón, en la defensa de la libertad de expresión, estamos aquí en apoyo”, dijo Nogales Molinelli a la prensa en el tribunal.

En una vista celebrada el 11 de febrero, la fiscal Marilyn Aponte Rodríguez dijo que González Colón “es testigo principal en el caso... Ella está disponible para comparecer. Está on call".

En una vista previa del caso, mencionó que está “muy confiada” y “completamente tranquila con todo esto”, ya que “aquí no hubo crímenes inminentes y espero que el proceso sea que todo salga bien”.

“Yo no soy una terrorista. Yo no amenacé a nadie de lo que están diciendo y la única amenaza aquí son lo corruptos que están en el Capitolio destruyendo este país. Esa es la verdadera amenaza y a los que debería caer todo el peso de la ley es a ellos (y) no a una ciudadana puertorriqueña que expresó su libre expresión. Esa es la realidad de esto”, concluyó.