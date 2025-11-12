Con fecha la vista preliminar contra la joven imputada por el asesinato de Gabriela Nicole
Este miércoles se celebró una vista de estatus en el Tribunal de Aibonito
12 de noviembre de 2025 - 10:54 AM
Aibonito - La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en Aibonito, comenzará el próximo 4 de diciembre a las 10:00 a.m.
Así lo anunció este miércoles la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, durante una vista de estatus celebrada en la sala 4, a la que asistieron tanto familiares de la víctima como de la imputada.
Además de la mencionada fecha, la togada informó que se separaron los días 8, 11 y 17 de diciembre a las 10:00 a.m.
“El Ministerio Público debe traer su prueba de cargo para ser evaluada por el Tribunal”, sostuvo Córdova Ponce.
La togada abrió la audiencia atendiendo diversas mociones presentadas por la Fiscalía y la defensa de Avilés Cabrera, relacionadas con evaluaciones a la imputada y con la controversia sobre prueba favorable.
En total, el Ministerio Público, representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, presentó tres mociones. La primera solicita acceso a las pruebas y evaluaciones psicológicas realizadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a Avilés Cabrera.
La jueza concedió a la defensa —integrada por las abogadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL)— un plazo de dos días para responder.
La segunda moción se refiere a la controversia sobre prueba exculpatoria, asunto que la togada refirió al juez Luis Navas de León, quien ha estado a cargo de evaluar ese tema desde etapas anteriores del proceso.
En cuanto a la tercera moción, la Fiscalía solicitó la celebración de una “vista de necesidad” para que una menor de edad que figura como testigo declare mediante circuito cerrado, en lugar de hacerlo presencialmente en sala. La defensa también cuenta con dos días para presentar su posición al respecto.
Esta audiencia será el 24 de noviembre a las 10:00 a.m.
Por su parte, la defensa de Avilés Cabrera radicó una moción informativa relacionada con el testimonio del inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, y del capitán Juan Bautista, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. Este asunto igualmente fue referido al juez Navas de León, para que tome la determinación que estime pertinente.
