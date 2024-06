Con gafas oscuras y esposado, Hermes Ávila enfrenta su lectura de acusación por feminicidio en Manatí

Ávila Ayala entró, a las 10:12 a.m., caminando a la sala 304, donde se celebró su vista, y vestía un uniforme de confinado de color azul marino, con gafas color negras, y estaba esposado de pies y manos. Lucía tranquilo y se ubicó justo al lado de su abogado Alexis Alcaide Rosario .

Ávila Ayala tiene 10 días para informarle al tribunal, mediante moción escrita, su alegación de culpabilidad o no culpabilidad de cara al inicio del juicio, el 18 de julio. Días antes, el acusado deberá regresar al tribunal para una conferencia con antelación a juicio, el 9 de julio a las 9:30 a.m.

Sin negociar acuerdo de culpabilidad

Tras culminar la vista, la Fiscalía de Arecibo y la representación legal del acusado indicaron a la prensa -por separado- que no hay negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad para Ávila Ayala, cuyo caso destapó irregularidades en el Departamento de Corrección.

“No hay acuerdo entre las partes. Estamos listos para ver el caso en su fondo”, dijo Sánchez, quien precisó que no están dispuestos a negociar el cargo de feminicidio. “No, eso no se va a negociar. Cualquier negociación sería en cualquier otro delito, excepto el feminicidio”.