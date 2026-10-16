Condenan a guardia de una cárcel por facilitar la fuga de 10 reos en Nueva Orleans

NUEVA ORLEÁNS — Un empleado de una cárcel de Nueva Orleáns fue condenado este jueves a dos años y medio de prisión por permitir que diez reclusos se fugaran a través de un agujero situado detrás de un inodoro, tras haber cortado el suministro de agua del mismo.

El guardia de prisiones Sterling Williams, de 34 años, se declaró culpable de un delito de abuso de poder por haber facilitado una de las mayores fugas carcelarias de la historia reciente de Estados Unidos. En mayo de 2025, después de que Williams cortara el suministro de agua en una celda, diez reclusos desmontaron un inodoro, se arrastraron por un agujero en la pared y treparon por una valla para escapar de la cárcel. Dejaron atrás una nota garabateada a modo de graffiti que decía: “To Easy LoL”.

El abogado de Williams, Michael Kennedy, afirmó que Williams no ayudó a los fugitivos de forma intencionada, pero reconoció haber cometido errores. Según su abogado, Williams debería haber tramitado una orden de obra antes de cortar el suministro de agua para solucionar el atasco del inodoro.

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“Admite que no siguió el protocolo en el ejercicio de su cargo como funcionario público y que es posible que esas acciones contribuyeran a un plan urdido por diez reclusos para fugarse”, afirmó Kennedy. “Pero, de nuevo, sin que el señor Williams lo supiera”.

Se han suspendido otros 2.5 años de la condena de Williams, quien además cumplirá tres años de libertad condicional. La fiscalía retiró los 10 cargos que se le imputaban por ser autor principal de una fuga agravada, delito que en Luisiana conlleva una pena de hasta 10 años de prisión.

Los diez reclusos fueron finalmente detenidos, aunque un asesino condenado permaneció fugado durante cinco meses antes de ser descubierto escondido debajo de una casa en Atlanta. Todos ellos se enfrentan a cargos de fuga agravada y está previsto que sus juicios con jurado se celebren en abril.

Junto con Williams, al menos otras 14 personas, muchas de ellas amigos y familiares de los fugitivos, fueron detenidas y acusadas de colaborar en la fuga, entre otras cosas, proporcionándoles comida, dinero en efectivo, transporte y alojamiento.

A principios de este año, un gran jurado dictó una acusación formal de 30 cargos contra la entonces sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, por prevaricación, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos públicos. Aunque Hutson no está acusada de ayudar a los reclusos a llevar a cabo la fuga, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, afirmó que una investigación estatal reveló que la mala gestión de Hutson provocó la fuga.

Bianka Brown, directora financiera de la oficina del sheriff, también fue imputada por 20 cargos similares.

Hutson y Brown se han declarado inocentes.

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